Libra Weekly Horoscope 13 to 19 October 2025: सफलता के अवसर मिलेंगे, पढ़ें तुला का राशिफल

By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:08 PM (IST)

सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी जिज्ञासा और मानसिक सतर्कता को बढ़ाएंगे। जैसे ही चंद्रमा मध्य सप्ताह में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आप भावनात्मक रूप से खुद को जमीन से जोड़ने और परिवार के मामलों पर ध्यान देने लगेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 13 to 19 October 2025) तुला राशि के जातकों के लिए परिवर्तन और नई ऊर्जा लाएगा क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यक्तिगत विकास और संतुलन का नया चक्र शुरू होगा। इस सप्ताह चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेगा। मध्य सप्ताह में कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपके भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक पक्ष को प्रभावित करेगा। बृहस्पति का 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश आपके व्यवसायिक विस्तार और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। बुध और मंगल पहले से ही तुला राशि में हैं, जिससे संवाद और निश्चय की क्षमता बढ़ेगी। यह सप्ताह आत्म-अभिव्यक्ति, आंतरिक संतुलन और केंद्रित प्रयास का संकेत देता है।

परिचय

सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी जिज्ञासा और मानसिक सतर्कता को बढ़ाएंगे। जैसे ही चंद्रमा मध्य सप्ताह में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आप भावनात्मक रूप से खुद को जमीन से जोड़ने और परिवार के मामलों पर ध्यान देने लगेंगे। 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सिंह राशि में चंद्रमा आपके सामाजिक आकर्षण को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आप आगामी तुला सीजन की तैयारी और संगठन में लगेंगे। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा नयी दिशा में लाएगा। शुक्र का कन्या राशि में होना और बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश इस सप्ताह को भावनात्मक परिपक्वता और तालमेल के लिए सहायक बनाएंगे।

Tula

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

स्वास्थ्य के लिए इस सप्ताह संतुलन जरूरी है। मिथुन राशि में चंद्रमा आपको बेचैनी या मानसिक व्यग्रता दे सकते हैं, अतः आराम और जल सेवन आवश्यक है। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक पोषण की ओर प्रेरित करेंगे, इसलिए विश्राम और पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण है। सिंह राशि में चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, जिससे व्यायाम और सक्रियता के लिए यह अच्छा समय है। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आहार, नींद और ध्यान की आदतों पर ध्यान देना लाभदायक होगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह सप्ताह हल्के व्यायाम और ध्यान के साथ आंतरिक संतुलन की ओर ले जाएगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

इस सप्ताह आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भावनात्मक विकास और समझ का माहौल रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद को बढ़ावा देंगे, जिससे मित्रों या परिवार से संपर्क बेहतर होगा। कर्क राशि में चंद्रमा पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेंगे और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाएंगे। सिंह राशि में चंद्रमा प्रेम और स्नेह का माहौल लाएंगे, जिससे सामाजिक मिलन या भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा समय होगा। कन्या राशि में चंद्रमा के प्रवेश से आप समझदारी और सहानुभूति के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश और बृहस्पति का कर्क राशि में होना साझेदारी और भावनात्मक गहराई को प्रोत्साहित करेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ध्यान, जिज्ञासा और रचनात्मकता लाएगा। मिथुन राशि में चंद्रमा सीखने की इच्छा और अनुकूलता बढ़ाएंगे। कर्क राशि में चंद्रमा ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे, लेकिन भावनात्मक विचलन से बचें। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे प्रस्तुतियां और परीक्षा अच्छी होंगी। कन्या राशि में चंद्रमा की उपस्थिति अनुशासन और संगठन को बढ़ाएगी। बुध का तुला राशि में होना संवाद और तर्कशक्ति में सुधार देगा। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश शैक्षणिक सफलता के अवसर बढ़ाएगा। यह सप्ताह अनुशासन और रचनात्मकता का संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देगा।

निष्कर्ष

यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए नयापन, आत्म-जागरूकता और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा का गोचर बुद्धि, सहानुभूति और व्यावहारिक दृष्टिकोण को मिलाएगा, जबकि सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाएगा। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश करियर और रिश्तों में भावनात्मक गहराई और विकास लाएगा। यह सप्ताह आपको तालमेल अपनाने और आत्म-देखभाल पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा।

उपाय

आप प्रतिदिन सूर्य को शहद मिलाकर जल अर्पित करें, जिससे संतुलन और ऊर्जा मिलेगी। प्रतिदिन “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें, जिससे शुक्र की कृपा प्राप्त होगी। शुक्रवार को श्वेत वस्त्र या मिठाई दान करें, जिससे समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। शुक्रवार की संध्या में गुलाबी या श्वेत मोमबत्ती जलाएं, जिससे तालमेल आएगा। सूर्योदय के समय ध्यान या प्राणायाम करें, जिससे ऊर्जा केन्द्रित होगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।