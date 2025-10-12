Capricorn Weekly Horoscope 13 to 19 October 2025: स्थिर प्रगति के योग हैं, पढ़ें मकर का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 13 to 19 October 2025) मकर राशि के जातकों के लिए स्थिर प्रगति और भावनात्मक स्पष्टता का संकेत है। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरेगा, जो आपके संवाद कौशल, भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करेगा। 18 अक्टूबर को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक बुद्धिमत्ता और साझेदारी को बढ़ाएगा।

शनि, जो मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं, मीन राशि में प्रतिगामी रहेंगे, जो अंतर्मुखता और धैर्य की आवश्यकता को दर्शाता है। यह सप्ताह मेहनत, शांत चिंतन और व्यक्तिगत स्थिरता का संतुलन लाएगा। परिचय सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि में चंद्रमा से होगी, जो आपकी बहु-कामकाजी क्षमता और मानसिक चुस्ती को बढ़ाएगा। 14 से 15 अक्टूबर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक मुद्दे या साझेदारियां अधिक महत्व पाएंगी। 16 से 18 अक्टूबर तक सिंह राशि में चंद्रमा साहस और वित्तीय आत्मविश्वास लाएंगे, जबकि 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा आपके फोकस और व्यावहारिकता को पुनः स्थापित करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, जबकि बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक विकास और साझेदारी को मजबूत करेगा। यह सप्ताह योजना, धैर्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य का आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी, लेकिन आराम और जल संतुलन आवश्यक है। मिथुन राशि में चंद्रमा विश्राम और हाइड्रेशन को प्राथमिकता देने का संकेत देंगे। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे, अतः तनाव या भावनात्मक खाने से बचें। सिंह राशि में चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, जिससे यह समय व्यायाम के लिए उत्तम है। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा के प्रवेश से पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हल्का भोजन और हर्बल चाय लाभकारी होगी। शनि की प्रतिगामी स्थिति आपको नियमित अपनी देखभाल की याद दिलाएगी। यह सप्ताह शांति और ऊर्जा के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास की सलाह देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) सप्ताह के साथ आपके रिश्ते गहराएंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ खुले संवाद को प्रोत्साहित करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा (14-15 अक्टूबर) भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करेंगे, लेकिन धैर्य की आवश्यकता भी होगी। सिंह राशि में चंद्रमा प्रेम, अपनापन और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ाएंगे। यह समय प्रियजनों के साथ जुड़ने के लिए अच्छा है। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा छोटे मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद करेंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश साझेदारी में भावनात्मक समझ बढ़ाएगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन लाएगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्सुकता और अनुशासन का होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा नई विषयों और ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान भटक सकता है, इसलिए अध्ययन शांत वातावरण में करें। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास और प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा संगठन, विश्लेषण और संशोधन को महत्व देगा। बुध तुला राशि में तार्किक सोच और संवाद कौशल को बढ़ाएंगे, जबकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च शिक्षा में सफलता लाएंगे। यह सप्ताह लगातार प्रयास और संतुलित प्रयास से शैक्षणिक सफलता का संकेत देता है।