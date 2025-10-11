Cancer Weekly Horoscope 13 to 19 October 2025: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पढ़ें कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 13 to 19 October 2025) चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में गहरे भावनात्मक बदलाव लाएगा। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे आप सोच, भावनाओं और आत्म-अनुभूति में संतुलन पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत संवाद और आत्मचिंतन का अवसर लाएगी, जबकि चंद्रमा के आपके राशि में और सिंह राशि में गोचर से आपकी अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता प्रबल होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश और 18 अक्टूबर से बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश आपके जीवन में सौभाग्य, विकास और संतुलन लाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल भावनात्मक गहराई, आत्मविश्वास और व्यावहारिक प्रगति का संदेश देगा। परिचय सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आत्मचिंतन और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। 14-15 अक्टूबर को चंद्रमा आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनाएं गहरेंगी और आप अपने परिवार और आत्मिक जुड़ाव पर ध्यान देंगे। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास और नेतृत्व की ऊर्जा लाएगा, जबकि 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके भविष्य की योजना और कार्यों में स्पष्टता आएगी। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश भावनात्मक संतुलन को बढ़ाएगा, और बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश आपके जीवन में आशा, विकास और भावनात्मक उपचार लाएगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक बेचैनी ला सकते हैं, अतः मन को शांत रखने के प्रयास करें। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, अतः आरामदायक भोजन लें और तनाव से बचें। सिंह राशि में चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह देंगे, जिससे व्यायाम या बाहरी गतिविधियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में अनुशासन और स्पष्टता आएगी। शनि का मीन राशि में वक्री होना आराम और आत्म-देखभाल की आवश्यकता याद दिलाएगा। यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और आत्म-देखभाल का संदेश देगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस सप्ताह भावनाएं गहरी और संवेदनशील रहेंगी। 14-15 अक्टूबर को चंद्रमा आपके राशि में रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और भावनात्मक गर्मजोशी बढ़ेगी। मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करना संभव होगा। सिंह राशि में चंद्रमा प्रेम और उत्साह लाएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और आप प्रियजनों के साथ आनंदित समय बिताएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों में समझ और व्यावहारिकता आएगी। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश और बृहस्पति का कर्क राशि में होना पारिवारिक जीवन में संतुलन, प्रेम और सम्मान बढ़ाएगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सहजता, समझ और रचनात्मकता का है। मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी जिज्ञासा बढ़ाएंगे, जिससे नए विषय सीखने में रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि में चंद्रमा आपकी भावनात्मक समझ और स्मरण शक्ति को प्रबल करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे अनुशासन और ध्यान में वृद्धि होगी, जो परीक्षा या शोध के लिए अनुकूल है। बुध का तुला राशि में रहना आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाएगा और बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर ज्ञान वृद्धि को बढ़ाएगा।