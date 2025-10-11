Taurus Weekly Horoscope 13 to 19 October 2025: एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, पढ़ें वृषभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 13 to 19 October 2025) वृष राशि वालों के लिए ग्राउंडिंग ऊर्जा लेकर आया है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में गोचर रहेगा, जो आपके जीवन में संवाद, भावनाओं, रचनात्मकता और व्यावहारिक सोच को सक्रिय करेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का कन्या से तुला राशि में गोचर और 18 अक्टूबर से बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, दोनों ही आपके भीतर की वृद्धि और बाहरी उपलब्धियों को बढ़ाएंगे। यह सप्ताह स्थिर प्रगति, सोच-समझकर निर्णय और भावनात्मक परिपक्वता का संदेश देगा।

परिचय हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आपकी संवाद और एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी। जैसे-जैसे चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप व्यक्तिगत आराम और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देंगे। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाएगा, जबकि रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे व्यावहारिकता और संगठन में मदद मिलेगी। सूर्य का तुला राशि में गोचर साझेदारी और संतुलन को बढ़ाएगा। यह चंद्रमा का गोचर आपके लक्ष्यों और रिश्तों को नई दिशा देगा।

वृष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपकी भावनाओं और सेहत के बीच के संबंध को उजागर करेगा। जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब मानसिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन मानसिक थकान से बचें। जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तब आप भावुक महसूस करेंगे, जिससे पाचन या नींद पर असर पड़ सकता है, इसलिए खुद को शांत और आराम में रखें। सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो आपके शरीर में नई ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे वर्कआउट या आउटडोर एक्टिविटी के लिए यह समय अच्छा रहेगा। रविवार को जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, तब शरीर और मन के डिटॉक्स व सेल्फ-केयर पर जोर रहेगा। मीन राशि में शनि वक्री रहेंगे, जो थोड़ी थकान ला सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम करें। यह साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और हाइड्रेशन पर ध्यान दें।

वृष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस हफ्ते चंद्रमा का आपकी भावनाओं पर गहरा असर रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में, जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब संवाद और हल्के-फुल्के मेलजोल के मौके बढ़ेंगे। मिडवीक में, जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तब परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा, लेकिन बातों को ज़्यादा दिल पर न लें। जब चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे, तब आप स्नेह और ध्यान की इच्छा रखेंगे और प्रियजनों के साथ कुछ मज़ेदार पल बिताने की योजना बनाएंगे। जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, तब आप अधिक व्यावहारिक और संवेदनशील रवैया अपनाएंगे, जिससे छोटी-छोटी गलतफहमियां दूर होंगी। सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब रिश्तों में संतुलन और तालमेल बढ़ेगा।

18 अक्टूबर से बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर पारिवारिक शांति और प्रेम को बढ़ाएगा। आपका साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि रिश्तों में सहानुभूति, समझ और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। वृष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस हफ्ते चंद्रमा के बदलते राशिचक्र से विद्यार्थियों को अलग-अलग लाभ मिलेंगे। जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आपकी जिज्ञासा और सीखने की क्षमता बढ़ेगी, यह ब्रेनस्टॉर्मिंग और चर्चाओं के लिए अच्छा समय रहेगा। जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तब आप थोड़ा भावुक महसूस करेंगे, इसलिए पढ़ाई में स्थिरता बनाए रखें। सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो आपकी रचनात्मकता और पढ़ाई के प्रति जुनून बढ़ेगा। कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो अनुशासन और फोकस में वृद्धि होगी, जिससे परीक्षा की तैयारी या रिसर्च के लिए यह समय लाभकारी रहेगा।