Aquarius Weekly Horoscope 13 to 19 October 2025: सोच-समझकर निर्णय लें, पढ़ें कुंभ का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:06 PM (IST)

सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि में चंद्रमा से होगी, जो रचनात्मकता और हल्के-फुल्के संवाद को प्रोत्साहित करेगा। 14 से 15 अक्टूबर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आपका ध्यान स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों की ओर जाएगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 13 to 19 October 2025) स्पष्टता, प्रेरणा और अर्थपूर्ण बदलाव का समय है। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरेगा, जिससे रचनात्मकता, संवाद और भावनात्मक समझ सक्रिय होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश आपके सामाजिक और बौद्धिक पक्ष को प्रोत्साहित करेगा। 18 अक्टूबर को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश आपको आत्म-सुधार और दीर्घकालिक विकास का वरदान देगा। राहु आपकी राशि में और केतु सिंह राशि में हैं, इसलिए स्वतंत्रता और सहयोग में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शनि, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, मीन राशि में प्रतिगामी रहेंगे, जो जिम्मेदारियों को सजगता से संभालने का संदेश देता है। यह सप्ताह नवाचार और भावनात्मक गहराई को उजागर करता है।

परिचय

सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि में चंद्रमा से होगी, जो रचनात्मकता और हल्के-फुल्के संवाद को प्रोत्साहित करेगा। 14 से 15 अक्टूबर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आपका ध्यान स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों की ओर जाएगा। 16 से 18 अक्टूबर तक सिंह राशि में चंद्रमा संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा दिनचर्या और भविष्य की योजना में स्पष्टता लाएंगे। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश सीखने और विस्तार का समर्थन करेगा। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश आपकी भावनात्मक और व्यावहारिक नींव को मजबूत करेगा। यह सप्ताह धैर्य, सजगता और अनुकूलनशीलता के माध्यम से विकास लाता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

मिथुन राशि में चंद्रमा आपको मानसिक रूप से सक्रिय, लेकिन बेचैन बना सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद और विश्राम लें। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक देखभाल और संतुलित आहार का स्मरण कराएंगे। सिंह राशि में चंद्रमा ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ाएंगे, जो व्यायाम के लिए उपयुक्त समय है। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा शुद्धिकरण पर जोर देगा , डिटॉक्स या संतुलित आहार योजना लाभदायक होगी। शनि प्रतिगामी होने के कारण आपको तनाव प्रबंधन और अत्यधिक परिश्रम से बचने की आवश्यकता है। इस सप्ताह ध्यान और संतुलित पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

मिथुन राशि में चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में मैत्रीपूर्ण संवाद और आनंददायी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। 14-15 अक्टूबर को कर्क राशि में चंद्रमा गहरे भावनात्मक संबंधों को जागृत करेंगे, प्रियजनों को सहानुभूति से सुनना महत्वपूर्ण होगा। सिंह राशि में चंद्रमा प्रेम और स्नेह लाएंगे। यह समय रिश्तों में जुड़ाव और भावनात्मक साझा अनुभवों के लिए अच्छा है। कन्या राशि में चंद्रमा पारस्परिक लक्ष्यों पर व्यावहारिक बातचीत को प्रोत्साहित करेंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक बुद्धिमत्ता और करुणा को बढ़ाएगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश सहयोग और क्षमा का माहौल बनाएगा। यह सप्ताह धैर्य और सच्चाई से संबंधों को पोषण देगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्सुकता और अनुकूलन क्षमता का होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा सहयोगी अध्ययन और नई विषयों की खोज को बढ़ावा देंगे। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक समझ को बढ़ाएंगे, लेकिन हल्की ध्यान भंग संभावना होगी, इसलिए अध्ययन शांत वातावरण में करें। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करेंगे। कन्या राशि में चंद्रमा विश्लेषण और परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। बुध का तुला राशि में होना तार्किक सोच और संवाद कौशल को बढ़ाएगा।

बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश स्मृति शक्ति और अध्ययन में गहराई लाएगा। यह सप्ताह संतुलित प्रयास और जुनून को सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताता है।

निष्कर्ष

इस सप्ताह की ग्रह स्थिति भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नवाचार और व्यक्तिगत अनुशासन को बढ़ावा देगी। चंद्रमा का गोचर अनुकूलन क्षमता और संगठन कौशल को सक्रिय करेगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश और बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश स्थिरता और आत्म-सुधार के अवसर लाएंगे। राहु आपके लिए स्वतंत्रता की खोज को बनाए रखेगा, जबकि शनि प्रतिगामी धैर्य का मूल्य सिखाएगा। यह सप्ताह सोच-समझकर निर्णय लेने और सतत प्रगति का संकेत देता है।

उपाय

  • शनिवार को शनि को नीले फूल या धूप अर्पित करें, जिससे संतुलन और शक्ति मिले।
  • प्रतिदिन “ॐ शनि नमः” का जाप करें, जिससे तनाव कम और ध्यान बढ़े।
  • शनिवार को काले वस्त्र या लोहे की वस्तुएं जरूरतमंदों को दान करें।
  • जल तत्व के पास ध्यान करें (जैसे झील या फव्वारा)।
  • हर सुबह प्रातः काल घी का दीपक जलाएं, जिससे स्पष्टता और शांति मिले।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।