Libra Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: आत्मविश्वास बढ़ेगा, पढ़ें तुला का राशिफल

इस सप्ताह चंद्रमा की ऊर्जा प्रैक्टिकैलिटी साझेदारी और आर्थिक जागरूकता को मिश्रित करती है। तुला राशि में बुध और मंगल से निर्णय लेने और आत्म-अभिव्यक्ति में शक्ति मिलेगी। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों से यात्रा करेंगे, जिससे स्वास्थ्य, रिश्ते, वित्त और शिक्षा पर ध्यान बदलता रहेगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान मिलेगा। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे साझेदारी पर जोर मिलेगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता और साझा संसाधनों को बल मिलेगा। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे उच्च शिक्षा और नई खोज में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि में बुध और मंगल संचार, आकर्षण और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। यह तुला साप्ताहिक राशिफल संतुलन, स्थिर प्रगति और रिश्तों में सामंजस्य पर जोर देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय इस सप्ताह, चंद्रमा की ऊर्जा प्रैक्टिकैलिटी, साझेदारी और आर्थिक जागरूकता को मिश्रित करती है। तुला राशि में बुध और मंगल से निर्णय लेने और आत्म-अभिव्यक्ति में शक्ति मिलेगी। कन्या राशि में सूर्य और शुक्र प्रैक्टिकल दृष्टिकोण पर जोर देंगे। मिथुन राशि में गुरु सीखने और खोज के अवसर बढ़ाएंगे। मीन राशि में शनि वक्री होने से दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना याद रहेगा। यह तुला साप्ताहिक राशिफल आपको संतुलन और धैर्य के माध्यम से सामंजस्य और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) यदि दिनचर्या बनाए रखी जाए तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा विश्राम, संतुलित आहार और आराम की आवश्यकता पर जोर देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा देंगे, लेकिन अति प्रयास से बचना आवश्यक होगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा स्थिरता के लिए नियमित आदतों का समर्थन करेंगे, जबकि 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक उत्तेजना के साथ शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे। शनि वक्री होने से हल्की थकान आ सकती है, इसलिए तनाव से बचें। यह तुला साप्ताहिक राशिफल सजगता, योग और संतुलित व्यायाम की सलाह देता है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह रिश्तों में गर्मजोशी और संतुलन रहेगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता लाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा साझेदारी पर जोर देंगे, जिससे रोमांटिक रिश्तों या गलतफहमियों को दूर करने के लिए समय शुभ रहेगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा संबंधों में घनिष्ठता और भावनात्मक गहराई को मजबूत करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा सामाजिक संवाद, यात्रा योजनाओं या प्रियजनों से बातचीत को बढ़ावा देंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके रिश्तों में निष्ठा और प्रैक्टिकलिटी जोड़ेंगे। यह तुला साप्ताहिक राशिफल व्यक्तिगत बंधनों में सामंजस्य पर जोर देता है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह स्थिर प्रगति का अवसर लाएगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा अध्ययन की दिनचर्या और संगठन को समर्थन देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा सहयोगी परियोजनाओं और समूह अध्ययन को बढ़ावा देंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा ध्यान, रिवीजन और परीक्षा की तैयारी को बल देंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा उच्च शिक्षा, प्रस्तुतियों और नए शैक्षणिक विषयों का रिसर्च करने के लिए शुभ होंगे। तुला राशि में बुध बौद्धिक क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल को तेज करेंगे। यह तुला साप्ताहिक राशिफल धैर्य और फोकस से शैक्षणिक सफलता का संकेत देता है।