Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 October 2025: इस हफ्ते किस मूलांक को मिलेगी खुशखबरी, राशिफल से जानें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह 41, यूनिवर्सल सप्ताह संख्या 5 लेकर आया है, जो पिछले सप्ताह 40 की स्थिर और अनुशासित संख्या 4 की ऊर्जा से बिल्कुल अलग है। यह संख्या 5 की साहसिक, गतिशील और स्वतंत्र ऊर्जा में बदलाव है। जहां पिछले सप्ताह में स्थिरता, अनुशासन और सिस्टम बनाने पर जोर था, इस सप्ताह की अंक ज्योतिष भविष्यवाणी आपको गति, फ्लैक्सिबिलिटी और नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस सप्ताह की मुख्य कुंजी है संतुलन, नए अनुभवों का आनंद लें, लेकिन अपने फोकस को खोए बिना।