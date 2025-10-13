Weekly Finance Horoscope 13 to 19 October 2025: आमदनी के नए रास्ते खोजेंगे, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोग इस सप्ताह वित्तीय मामलों में स्थिरता लाएंगे, जबकि कुछ खर्चों पर दुबारा विचार करेंगे, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 13 to 19 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) आर्थिक दृष्टि से हफ्ते की शुरुआत में, जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आप समझदारी से बजट बनाएंगे और नई आमदनी के रास्ते खोजेंगे। मिडवीक में जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तब परिवार या घर से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं — इसलिए भावनात्मक खर्च से बचें। सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो रचनात्मक प्रोजेक्ट्स या आत्म-प्रस्तुति से लाभ के मौके बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो लंबी अवधि के निवेश और पारिवारिक लाभ को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे आप अपने बजट की समीक्षा कर सकेंगे और अनावश्यक जोखिमों से बच सकेंगे। कन्या राशि में शुक्र रहेंगे, जो आर्थिक अनुशासन बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में मंगल रहेंगे, जो आपकी आय और खर्चों में संतुलन बनाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि धन संबंधी मामलों में जमीन से जुड़े रहें और अपनी सूझ-बूझ पर भरोसा करें।

वृष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) आर्थिक दृष्टि से हफ्ते की शुरुआत में, जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आप समझदारी से बजट बनाएंगे और नई आमदनी के रास्ते खोजेंगे। मिडवीक में, जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तब परिवार या घर से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं — इसलिए भावनात्मक खर्च से बचें। सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो रचनात्मक प्रोजेक्ट्स या आत्म-प्रस्तुति से लाभ के मौके बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो लंबी अवधि के निवेश और पारिवारिक लाभ को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे आप अपने बजट की समीक्षा कर सकेंगे और अनावश्यक जोखिमों से बच सकेंगे। कन्या राशि में शुक्र रहेंगे, जो आर्थिक अनुशासन बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में मंगल रहेंगे, जो आपकी आय और खर्चों में संतुलन बनाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि धन संबंधी मामलों में जमीन से जुड़े रहें और अपनी सूझ-बूझ पर भरोसा करें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसर और सोच लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि में रहेंगे, जिससे आपके विचार स्पष्ट और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तम रहेगा। 14 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी भावनाएं कार्यस्थल में असर डाल सकती हैं। इस समय आपको संयम और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। 16 से 18 अक्टूबर तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जो आपके आत्मविश्वास और

रचनात्मकता को प्रबल करेंगे। यह नेतृत्व और नए प्रयासों के लिए शुभ समय रहेगा। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके कार्य व्यवस्थित और समय पर पूरे होंगे। यह सप्ताह आपको यह सीख देगा कि कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए सोच और भावना का संतुलन आवश्यक है।