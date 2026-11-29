आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले अनुभवों वाला रहेगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां, दफ्तर में बातचीत और पैसों की योजना, ये तीन बातें पूरे हफ्ते आपके मन में घूमती रहेंगी। निजी और कामकाजी जीवन से जुड़े कुछ अहम फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। रिश्तों को सुधारने और अटके मामलों को सुलझाने के अच्छे मौके मिलेंगे। बस बेवजह की बहस और अचानक लिए गए फैसलों से दूरी रखिए। हफ्ते के आखिर में बातचीत, यात्रा और घर की जिम्मेदारियों को देखने का आपका नजरिया थोड़ा बदल सकता है।

परिवार और रिश्ते: घर के किसी जरूरी मामले की जिम्मेदारी इस बार आपके कंधों पर आ सकती है। परिवार का कोई सदस्य अपने निजी फैसले में आपसे मदद मांग सकता है। हफ्ते की शुरुआत में चौथे भाव में चंद्रदेव के कारण मन थोड़ा भावुक और बेचैन रहेगा, इसलिए पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें, फिर अपनी राय रखें।

शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला में हैं, इसलिए प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी। शादीशुदा लोग साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और प्रेमी जोड़े आगे की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी समारोह में या दोस्तों के जरिए किसी खास से हो सकती है। 5 दिसंबर के बाद केतु तीसरे भाव में आएंगे और भाई बहनों या परिवार से जुड़ा कोई पुराना मनमुटाव सुलझाने का मन बनेगा। आपका शांत रवैया घर में फिर से मेल मिलाप लाएगा।

स्वास्थ्य: इस सप्ताह संतुलित दिनचर्या ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। काम का दबाव और घर की जिम्मेदारियां कभी कभी थकान दे सकती हैं। 4 दिसंबर की रात से चंद्रदेव छठे भाव में रहेंगे, ऐसे में खाने पीने और नींद को लेकर लापरवाही न करें। तला भुना और पैकेट वाला खाना कम ही खाएं।

हल्की कसरत, शाम की सैर या योग से शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। छोटी छोटी परेशानियों को मन की शांति पर हावी न होने दें और अपने लिए थोड़ा आराम का समय जरूर निकालें। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो उसे टालिए मत, डॉक्टर को दिखा लें।

शिक्षा: छात्रों के लिए यह हफ्ता उम्मीद जगाने वाला है। 2 दिसंबर से चंद्रदेव पांचवें भाव में रहेंगे, नए विषय सीखने में दिलचस्पी बढ़ेगी और पढ़ाई में प्रदर्शन सुधारने की इच्छा भी जागेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी एक तय समय सारणी के साथ ही पढ़ाई करें।

5 दिसंबर को राहु के नौवें भाव में आने से उच्च शिक्षा, रिसर्च या विदेश में पढ़ाई की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे छात्र हर विकल्प को अच्छे से जांच लें। शिक्षकों और अनुभवी लोगों की सलाह इस दौरान काफी काम आएगी।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता परिवार की जिम्मेदारी, पैसों की योजना और करियर के नए मौकों का है। बहस से बचें और व्यावहारिक फैसलों पर ध्यान दें। राहु का मकर राशि में आना धीरे धीरे पढ़ाई, यात्रा और व्यक्तिगत तरक्की की नई दिशाएं खोलेगा। आने वाले दिनों में अपनी लंबी योजनाओं को लेकर आपकी सोच और साफ होगी।