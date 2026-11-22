आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपको जल्दबाजी छोड़कर धीमे लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। शुरुआत के दो दिन मन थोड़ा अलग-थलग रह सकता है, लेकिन 24 नवंबर से खुद पर भरोसा लौटने लगेगा।

शुक्रदेव अपनी ही राशि में आकर आपकी दिनचर्या और ऑफिस के रिश्तों को संवारेंगे। वहीं शनिदेव की वक्री चाल दोस्तों से किए वादों और लंबी योजनाओं पर दोबारा सोचने को कहती है। व्यावहारिक रहेंगे तो यह सप्ताह आपके नाम रहेगा।

स्वास्थ्य

सेहत की दृष्टि से शुक्रदेव का छठे भाव में आना आपको अपनी आदतें सुधारने का मौका देगा। खाने का समय तय करने, सुबह जल्दी उठने या योग शुरू करने का विचार मन में आए, तो उसे इसी सप्ताह अमल में लाइए। मंगलदेव सिंह राशि में चौथे भाव में हैं, जो घर की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच आपको बेचैन रख सकते हैं।

नींद का समय बिगड़ने न दें और शरीर की थकान को गंभीरता से लें। गला और पाचन तंत्र इस समय खास देखभाल चाहते हैं, सर्दी की शुरुआत में गुनगुना पानी पीना फायदेमंद रहेगा। शाम को हल्की सैर और समय पर लिया गया सादा भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा। शनिदेव की वक्री चाल मन में जिम्मेदारियों को लेकर विचार चलाती रहेगी, मगर उन्हें खुद पर हावी न होने दें।

परिवार और रिश्ते

दांपत्य जीवन में इस सप्ताह एक-दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में सातवें भाव में हैं, जो शादी और साझेदारी के मामलों को केंद्र में रखेंगे। आपके मन में यह इच्छा रहेगी कि जीवनसाथी हर कदम पर आपका साथ दें। शुक्रदेव तुला राशि में आकर मतभेद संभालने की कला देंगे और पति-पत्नी साथ में कुछ सुकून भरे पल बिता सकेंगे।

अगर किसी बात पर मनमुटाव चल रहा है, तो दिल खोलकर बात करना सबसे सही रास्ता रहेगा। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में तीसरे भाव में आएंगे, तब भाई-बहनों और रिश्तेदारों से फोन पर लंबी बातें होंगी और किसी पारिवारिक आयोजन में जाने का मौका भी मिल सकता है। माता-पिता घर के कामों में आपसे मदद की अपेक्षा रख सकते हैं, उनकी बात आदरपूर्वक सुनें।

शिक्षा

पढ़ाई में मन लगाने के लिए विद्यार्थियों को इस सप्ताह थोड़ा और प्रयास करना होगा। शुरुआती दो दिन ध्यान बार-बार भटक सकता है। 24 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे।

कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, मीडिया या कला से जुड़े विद्यार्थी अगर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुश्किल अध्याय को कल पर टालना भारी पड़ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र रोज नियम से सवाल हल करें, आखिरी रात की पढ़ाई पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। सप्ताह के आखिर में दोस्तों के साथ मिलकर सवालों पर चर्चा करना आपकी समझ को और पक्का करेगा।

निष्कर्ष

यह सप्ताह कामकाज, धन की योजना और रिश्तों में आगे बढ़ाने वाला रहेगा। 24 नवंबर के बाद आपका हौसला बुलंद रहेगा और सप्ताह का आखिरी हिस्सा संवाद और सीखने के लिहाज से अच्छा है। व्यावहारिक बने रहें और अनावश्यक बहस में न उलझें। अगले सप्ताह छोटी यात्राएं और प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपकी प्राथमिकता में रहेंगी।

उपाय

शुक्रवार की शाम महालक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और श्वेत पुष्प अर्पित करें।

"ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

कार्यस्थल पर अपनी चीजें हमेशा व्यवस्थित रखें।

किसी जरूरतमंद महिला को चावल या सफेद वस्त्र दान करें।

रोज भोजन से पहले गाय के लिए एक रोटी निकालें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com