आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव पूरे सप्ताह वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में बने रहेंगे। मंगलदेव, गुरुदेव और केतुदेव सिंह राशि में बारहवें भाव में हैं। आपके राशि स्वामी बुधदेव तुला राशि में धन भाव में हैं और शुक्रदेव भी इसी सप्ताह तुला राशि में पहुंचेंगे। शनिदेव मीन राशि में सातवें भाव में वक्री हैं और राहुदेव कुंभ राशि में छठे भाव में विराजमान हैं।

यह सप्ताह आपके हिसाब-किताब के कौशल को परखेगा। शुरुआत में कुछ उलझे मामले सामने आएंगे, लेकिन 24 नवंबर से भाग्य साथ देने लगेगा और 26 नवंबर से करियर में तेजी दिखेगी। शुक्रदेव और बुधदेव का धन भाव में साथ होना कमाई और बचत दोनों के लिए अच्छे संकेत देता है। वहीं सातवें भाव में वक्री शनिदेव जीवनसाथी और साझेदारों के साथ धैर्य से पेश आने की सलाह देते हैं। सूझबूझ भरे फैसले ही इस सप्ताह आपकी पहचान बनेंगे।

स्वास्थ्य सेहत को लेकर इस सप्ताह थोड़ा सजग रहना होगा। 23 नवंबर को चंद्रदेव आठवें भाव में होंगे, ऐसे में अधूरे काम और आर्थिक उलझनें मन पर बोझ डाल सकती हैं। मंगलदेव बारहवें भाव में हैं, जो नींद में खलल डाल सकते हैं, इसलिए रात को स्क्रीन से दूरी बना लें।

भोजन में हरी सब्जियां और फाइबर बढ़ाएं, पाचन तंत्र को इस समय अतिरिक्त देखभाल चाहिए। काम का बोझ जितना हो सके, बांटकर चलें। 28 नवंबर को चंद्रदेव लाभ भाव में आएंगे, तब दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और घूमना-फिरना मन को हल्का करेगा। योग और पूरी नींद आपकी ताजगी बनाए रखेंगे।

परिवार और रिश्ते वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आपको समझदारी से काम लेना होगा। शनिदेव मीन राशि में आपके सातवें भाव में वक्री चल रहे हैं, तो जीवनसाथी के साथ कोई अधूरी बात या जिम्मेदारियों का बंटवारा फिर से चर्चा में आ सकता है। बहस जीतने की बजाय रिश्ता बचाने पर ध्यान दें।

शुक्रदेव तुला राशि में आकर घर के बजट और आपसी अपेक्षाओं पर बातचीत को सहज बनाएंगे। पति-पत्नी साथ बैठकर बचत और भविष्य की योजनाओं पर निर्णय ले सकते हैं। सूर्यदेव तीसरे भाव में रहकर भाई-बहनों से मेलजोल बढ़ाएंगे। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में आएंगे, तब पुराने यारों से मिलने और किसी समारोह में जाने के मौके बनेंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने का अवसर लेकर आया है। 24 नवंबर को चंद्रदेव भाग्य भाव में आएंगे, जो उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गुरुजनों से सीखने के लिए बहुत अनुकूल है। किसी अनुभवी प्रोफेसर की एक सलाह आपकी तैयारी की दिशा बदल सकती है।

26 नवंबर से चंद्रदेव दसवें भाव में होंगे, तब भविष्य के पेशे और अगली डिग्री को लेकर आपकी सोच ज्यादा गंभीर होगी। रिसर्च, मैनेजमेंट, लॉ और मास कम्युनिकेशन के छात्र अतिरिक्त किताबें पढ़ें। टाइम टेबल में बार-बार फेरबदल न करें और रोज थोड़ा-थोड़ा पूरा करते चलें, यही निरंतरता आपको आगे ले जाएगी।

निष्कर्ष करियर, धन और साझेदारी, तीनों मोर्चों पर यह सप्ताह अहम रहेगा। 26 नवंबर को चंद्रदेव का कर्म भाव में आना पेशेवर मामलों के लिए खास है। अगले सप्ताह मित्रों, नेटवर्किंग और लंबी योजनाओं पर ध्यान रहेगा। धैर्य रखें और पैसों के मामले में बेवजह का जोखिम न लें।