वृषभ साप्ताहिक राशिफल: मंगल का सिंह राशि में गोचर बढ़ाएगा घरेलू जिम्मेदारियां, धन और प्रेम जीवन में होंगे बड़े बदलाव

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपसे धन की योजना और अपनों के साथ रिश्तों, दोनों पर बराबर ध्यान मांग रहा है। कामकाज में कुछ अहम मोड़ आ सकते हैं, पर कोई भी निर्णय उतावलेपन में लेना ठीक नहीं होगा। आप अपने मन की इच्छाओं और असली जरूरतों का फर्क समझने की कोशिश करेंगे। घर से जुड़े दायित्व थोड़े बढ़ेंगे और परिवार के लिए ज्यादा वक्त निकालना पड़ेगा। सप्ताह के आखिरी हिस्से में आपसी बातचीत की अड़चनें धीरे-धीरे दूर होंगी। पुराने मामलों को निपटाने का यह उचित समय है, बस संयम बनाए रखिए। बचत को मजबूत करने पर भी आपका ध्यान रहेगा।

स्वास्थ्य सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन लाना होगा। ऑफिस और घर, दोनों की जिम्मेदारियों के बीच अपने शरीर की अनदेखी करना ठीक नहीं। कन्या राशि में वक्री शुक्रदेव आपको खान-पान और रोज की आदतों पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। मिठाई, पकौड़े और जंक फूड की मात्रा घटाएं, खासकर शाम के समय।

12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में आएंगे और आप काफी एक्टिव होंगे। मगर घर का भारी सामान उठाने या एक ही दिन में बहुत सारा काम निपटाने के चक्कर में शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर न डालें। ध्यान, टहलना और हल्का व्यायाम मन को स्थिर रखेगा। कोई परेशानी बार-बार उभर रही हो तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में सातवें भाव में आएंगे, तब आप भावनात्मक रूप से थोड़े नाजुक रहेंगे और जीवनसाथी से ज्यादा अपनापन चाहेंगे। रिश्ते से जुड़ी कोई बात मन में खटक सकती है। शुक्रदेव पांचवें भाव में वक्री हैं, इसलिए बीते दिनों का कोई प्रेम प्रसंग या अनसुलझा भाव फिर चर्चा में आ सकता है। किसी पुराने मित्र या पुराने साथी से दोबारा जुड़ाव हो सकता है, लेकिन सिर्फ बीते पलों की याद में बहकर कोई निर्णय न लें।

विवाहित जातक अपने साथी को भरपूर समय और ध्यान दें। 12 नवंबर को मंगलदेव चौथे भाव में आकर घर के कामों और जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद बढ़ा सकते हैं, ऐसे में ठंडे दिमाग से बात सुलझाएं। उसी दिन चंद्रदेव धनु राशि में पहुंचेंगे और साझा दायित्वों तथा एक-दूसरे की अपेक्षाओं पर खुली चर्चा होगी। परिवार के सदस्यों से बिना वजह बहस न करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपना ध्यान एक जगह टिकाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वक्री शुक्रदेव आपको उन चैप्टर्स की ओर ले जाएंगे जो पहले कठिन लग रहे थे। इस बार उन्हें धीरे-धीरे, उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करें।

पढ़ाई की रणनीति बदलते रहने के बजाय रिवीजन और रोज के अभ्यास पर भरोसा रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। कला, संगीत या डिजाइन के छात्र नए प्रयोग करें और अपने व्यावहारिक कौशल को बढ़ाएं। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, तब शिक्षकों और मेंटर से सवाल पूछना और सहज लगेगा।

निष्कर्ष यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने, घरेलू दायित्वों और रिश्तों को संभालने का रहेगा। वक्री शुक्रदेव आपको अपनी अपेक्षाओं की समीक्षा करने का अवसर देंगे। 12 नवंबर से मंगलदेव घर में गतिविधियां बढ़ाएंगे और 13 नवंबर को मार्गी बुधदेव संवाद को सहज बनाएंगे। संयम और व्यावहारिक सोच के साथ आप इस सप्ताह को अच्छी तरह संभाल लेंगे। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।