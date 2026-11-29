आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह भागदौड़ और जोश से भरा रहेगा। करियर, रिश्ते, सेहत और पैसा, हर तरफ कुछ न कुछ चलता रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप आगे बढ़कर पहल करेंगे।

अधूरे काम निपटाने और बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का मन करेगा। हफ्ते के आखिर में काम करने के ढंग, निजी जिम्मेदारियों और सेहत को लेकर आपकी सोच कुछ बदल सकती है। धीरज रखिए और बेवजह के टकराव से दूर रहिए।

परिवार और रिश्ते परिवार और अपनों के लिए इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। काम की व्यस्तता में घरवालों के लिए समय कम पड़ सकता है। 2 दिसंबर को बुधदेव चौथे भाव में आएंगे, तब घर, प्रॉपर्टी या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर कोई जरूरी बातचीत हो सकती है। मां और घर के बड़ों से बात करते समय लहजे में नरमी रखें।

तीसरे भाव में शुक्रदेव बातचीत, रोमांस और मेलजोल को बढ़ावा देंगे। शादीशुदा लोग साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। अविवाहितों की मुलाकात दोस्तों के जरिए या किसी समारोह में किसी खास से हो सकती है। 5 दिसंबर को केतु बारहवें भाव में आएंगे और आपको निजी समय व एकांत की चाह ज्यादा होगी। ऐसे में दूसरों से कटने के बजाय अपनी भावनाएं खुलकर बताइए।

स्वास्थ्य आपकी राशि में मंगलदेव ऊर्जा तो भरपूर देंगे, लेकिन कभी कभी बेचैनी या जल्दबाजी भी बढ़ा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा मेहनत न करें और कसरत में भी संतुलन रखें। अचानक भारी वजन उठाने या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचें।

5 दिसंबर को राहु छठे भाव में आएंगे और सेहत व फिटनेस को लेकर आप ज्यादा अनुशासित होंगे। खान पान, नींद और पानी पीने पर ध्यान दें। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, समय रहते डॉक्टर की सलाह लें।

शिक्षा छात्रों के लिए हफ्ते की शुरुआत खास तौर पर अच्छी है। आपकी राशि में चंद्रदेव और गुरुदेव साथ होंगे, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और रचनात्मक प्रोजेक्ट में आप सबका ध्यान खींचेंगे। पढ़ाई में प्रदर्शन सुधारने का जोश भी बना रहेगा।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर टिके रहें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। रिसर्च या किसी खास कोर्स में रुचि रखने वाले छात्रों को शिक्षकों और मेंटर की सलाह से सही दिशा मिलेगी।

निष्कर्ष कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता आत्मविश्वास, कामकाज में तेजी और कुछ जरूरी निजी बदलावों का है। 5 दिसंबर का राहु केतु गोचर आपकी दिनचर्या और भावनात्मक प्राथमिकताओं में फेरबदल ला सकता है। अनुशासन, अच्छे रिश्तों और लंबे लक्ष्यों पर ध्यान रखें। आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारियां आप और बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।