सिंह साप्ताहिक राशिफल: नवंबर के पहले हफ्ते में आत्मविश्वास और समझदारी से संवरेंगे काम, खर्च और रिश्तों पर रखें ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आत्मविश्वास के साथ समझदारी से काम करने का है। सप्ताह के पहले दिन मन थोड़ा थका हुआ और बेचैन रह सकता है, लेकिन जल्दी ही आपकी चमक लौट आएगी। लोगों के सामने अपनी बात रखने और आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने का जज्बा बढ़ेगा।

सप्ताह के दूसरे हिस्से में धन और रिश्तों पर ध्यान रहेगा। खर्च के तौर-तरीकों और दूसरों से जुड़ी अपेक्षाओं पर विचार करें। धैर्य और व्यावहारिक नजरिया आपको इस सप्ताह सही दिशा में ले जाएगा। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से इस सप्ताह संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। 3 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे तो ऊर्जा भरपूर रहेगी और आप किसी बड़े लक्ष्य के पीछे पूरी ताकत से लग जाएंगे। मगर ध्यान रहे, अधिक काम का बोझ सप्ताह के आखिरी दिनों में थकान बनकर सामने आ सकता है। अपने कार्यक्रम में आराम के लिए भी समय रखें और भोजन को नजरअंदाज न करें। मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि आपकी स्फूर्ति बनाए रखेगी। लगातार कोई लक्षण दिखे या अजीब सी थकावट रहे, तो चिकित्सक से उचित सलाह लें। जब शरीर को आराम चाहिए, तब केवल मनोबल के भरोसे काम न खींचें।

परिवार और रिश्ते इस सप्ताह अपने नजदीकी लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना आपके लिए अहम रहेगा। आप चाहेंगे कि आपके प्रयासों की सराहना हो, पर संभव है परिवार के लोग अपना प्यार किसी अलग ढंग से जताएं। रिश्ते में आपको क्या चाहिए, यह साफ शब्दों में कहें। सातवें भाव में राहु की उपस्थिति के कारण दंपती एक-दूसरे को समय दें और दफ्तर के दबाव को हर बातचीत पर हावी न होने दें। कोई पुराना मतभेद लौटे, तो सही साबित होने की जिद छोड़कर उसके पीछे की असल चिंता समझने का प्रयास करें।

अविवाहित जातक सामाजिक कार्यक्रमों या जाने-पहचाने लोगों से बातचीत में किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। केवल आकर्षण यह तय नहीं करता कि दोनों के विचार मिलेंगे, इसलिए सामने वाले के मूल्यों और इरादों को समझने के लिए समय लें। 7 नवंबर की शाम चंद्रदेव तुला राशि में आएंगे, जो बातचीत में संतुलन और रिश्तों में ज्यादा समझ लाने में सहायक होंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों में इस सप्ताह अपने प्रदर्शन को सुधारने की ललक रहेगी। पहले भाव में गुरुदेव के साथ चंद्रदेव पढ़ाई के लिए उत्साह तो देंगे, पर इस उत्साह को एक साथ सभी विषय पढ़ने के बजाय यथार्थवादी लक्ष्य बनाने में लगाएं।

5 नवंबर को चंद्रदेव कन्या राशि में आएंगे, जो सुनियोजित दोहराव और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए अच्छा रहेगा। गलत उत्तरों की समीक्षा करें और कोई विषय अस्पष्ट रहे तो सहायता लें। साक्षात्कार या प्रस्तुति की तैयारी कर रहे छात्र स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बोलने का अभ्यास करें। अंतिम समय की कोशिश से ज्यादा प्रभाव पहले की गई तैयारी का पड़ता है।

निष्कर्ष यह सप्ताह आपको अपने आत्मविश्वास का रचनात्मक तरीके से उपयोग करने और धन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का है। राशि स्वामी सूर्यदेव के नीच होने के कारण बेवजह की प्रतिस्पर्धा और दूसरों को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाले खर्च से दूरी बनाएं। सलाह और सुझावों के प्रति खुले रहें। व्यावहारिक रवैया अपनाएंगे तो आने वाला सप्ताह आपको ठोस प्रगति की ओर बढ़ाएगा।