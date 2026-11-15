सिंह साप्ताहिक राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा पर अहंकार से बचें, खर्च पर रखें नियंत्रण
सिंह साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026, आत्मविश्वास बढ़ेगा पर अहंकार से बचें, खर्च पर रखें नियंत्रण, सूर्य के ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपसे निजी विकास और रिश्तों, दोनों में संतुलित निर्णय की अपेक्षा रखता है। घर-परिवार, करियर और धन की योजना, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो सकता है। आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। फिर भी हर बात में अपनी चलाने की आदत रिश्तों में दूरी ला सकती है। सप्ताह के अंतिम दिन संवाद और सामाजिक संपर्कों में सुधार आएगा। अनावश्यक विवाद टालें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
स्वास्थ्य
इस सप्ताह सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मंगलदेव, गुरुदेव और केतुदेव आपके पहले भाव में एक साथ हैं। ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रहेगा और रोजमर्रा के कामों में बेचैनी बढ़ सकती है। शनिदेव मीन राशि में आठवें भाव में वक्री हैं, इसलिए शारीरिक और भावनात्मक सेहत की अनदेखी न करें।
नियमित समय पर सोएं और अत्यधिक शारीरिक मेहनत से बचें। 20 नवंबर को चंद्रदेव भी आठवें भाव में आएंगे, इस दौरान तनाव, पाचन और पानी की मात्रा पर खास ध्यान दें। संतुलित दिनचर्या और मध्यम व्यायाम आपको एनर्जेटिक बनाए रखेंगे।
परिवार और रिश्ते
सप्ताह की शुरुआत में रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में सातवें भाव में आएंगे, जिससे विवाह, साझेदारी और निजी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान जाएगा। राहुदेव भी इसी भाव में हैं, इसलिए विवाहित जातक साथी की अपेक्षाओं को समझने की सच्ची कोशिश करें। व्यापारिक साझेदारी में भी धैर्य और ट्रांसपरेंसी जरूरी है।
आपकी राशि में बैठे ग्रह आपको ज्यादा मुखर बना सकते हैं। अहम चर्चाओं में अहंकार को हावी न होने दें। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में तीसरे भाव में आएंगे, जो अपनों के साथ संवाद सुधारेंगे और छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर करेंगे। भाई-बहनों के साथ रिश्ते और मधुर होंगे। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
शिक्षा
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई को गति दें। आपकी राशि में बैठे गुरुदेव आत्मविश्वास और कठिन विषयों को समझने की क्षमता बढ़ाएंगे। हालांकि केतुदेव का प्रभाव कभी-कभी ध्यान भटका सकता है या नियमित पढ़ाई में रुचि घटा सकता है।
ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अनुशासित टाइम टेबल अपनाएं। 20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में आएंगे, जो रिसर्च, गहन अध्ययन और सेल्फ-स्टडी को प्रोत्साहित करेंगे। इम्पोर्टेन्ट चैप्टर रिवाइस करें और जरूरत पड़ने पर टीचर से मार्गदर्शन लें।
निष्कर्ष
यह हफ्ता सिंह राशि वालों के लिए घर की जिम्मेदारियों, दफ्तर की हलचल और रिश्तों में तालमेल बिठाने का रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में जाएंगे, जिससे घर-परिवार के विषय अहम होंगे। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि के तीसरे भाव में आकर संवाद बेहतर बनाएंगे। अगला सप्ताह आर्थिक योजना और पेशेवर कमिटंनेट्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करवा सकता है।
उपाय
- हर सुबह "ॐ सूर्याय नमः" का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें, इससे आत्मबल और अनुशासन मजबूत होगा।
- मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें, ताकि धैर्य बढ़े और आवेग पर नियंत्रण रहे।
- शुक्रवार को महालक्ष्मी को श्वेत पुष्प चढ़ाएं।
- परिवार के सदस्यों से विनम्रता से बात करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
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