सिंह साप्ताहिक राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा पर अहंकार से बचें, खर्च पर रखें नियंत्रण

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपसे निजी विकास और रिश्तों, दोनों में संतुलित निर्णय की अपेक्षा रखता है। घर-परिवार, करियर और धन की योजना, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो सकता है। आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। फिर भी हर बात में अपनी चलाने की आदत रिश्तों में दूरी ला सकती है। सप्ताह के अंतिम दिन संवाद और सामाजिक संपर्कों में सुधार आएगा। अनावश्यक विवाद टालें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

स्वास्थ्य इस सप्ताह सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मंगलदेव, गुरुदेव और केतुदेव आपके पहले भाव में एक साथ हैं। ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रहेगा और रोजमर्रा के कामों में बेचैनी बढ़ सकती है। शनिदेव मीन राशि में आठवें भाव में वक्री हैं, इसलिए शारीरिक और भावनात्मक सेहत की अनदेखी न करें।

नियमित समय पर सोएं और अत्यधिक शारीरिक मेहनत से बचें। 20 नवंबर को चंद्रदेव भी आठवें भाव में आएंगे, इस दौरान तनाव, पाचन और पानी की मात्रा पर खास ध्यान दें। संतुलित दिनचर्या और मध्यम व्यायाम आपको एनर्जेटिक बनाए रखेंगे।

परिवार और रिश्ते सप्ताह की शुरुआत में रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में सातवें भाव में आएंगे, जिससे विवाह, साझेदारी और निजी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान जाएगा। राहुदेव भी इसी भाव में हैं, इसलिए विवाहित जातक साथी की अपेक्षाओं को समझने की सच्ची कोशिश करें। व्यापारिक साझेदारी में भी धैर्य और ट्रांसपरेंसी जरूरी है।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई को गति दें। आपकी राशि में बैठे गुरुदेव आत्मविश्वास और कठिन विषयों को समझने की क्षमता बढ़ाएंगे। हालांकि केतुदेव का प्रभाव कभी-कभी ध्यान भटका सकता है या नियमित पढ़ाई में रुचि घटा सकता है।