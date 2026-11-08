वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर में मिलेंगे बड़े अवसर, संतुलन और संयम से मिलेगी सफलता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आत्मचिंतन, करियर में तरक्की और आर्थिक फैसलों का मिला-जुला रूप लेकर आएगा। आप अपने भीतर की भावनाओं को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और कुछ बड़े अवसर दस्तक दे सकते हैं।

सप्ताह के अंत तक अटकी बातें आगे खिसकेंगी। किसी भी स्थिति में आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय ठंडे दिमाग से व्यावहारिक निर्णय लें। अपनों की बातों को सकारात्मक नजरिए से देखें। संतुलन ही इस सप्ताह आपकी सफलता का मूल मंत्र रहेगा।

12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में आएंगे और काम का बोझ तथा प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाएंगे। पेशेवर जिम्मेदारियां निभाते हुए थकान को अनदेखा न करें। हल्का व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त विश्राम संतुलन बनाए रखेंगे। कोई परेशानी लगातार बनी रहे तो लक्षणों को टालने के बजाय उचित चिकित्सा सलाह लें।

उन हालात पर ज्यादा न सोचें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। सोने का नियमित समय रखें और पौष्टिक भोजन लें, इससे स्फूर्ति बनी रहेगी।

इस सप्ताह आपको शारीरिक और भावनात्मक, दोनों तरह की सेहत पर ध्यान देना होगा। 10 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में नीच अवस्था में आएंगे, इस दौरान मनोदशा में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

10 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। निजी संबंधों और आसपास के लोगों के व्यवहार को लेकर आप ज्यादा सोचेंगे। हर बातचीत को नकारात्मक ढंग से समझने से बचें, शांत संवाद से किसी के इरादे सही तरह समझ पाएंगे।

विवाहित जातक पेशेवर दबाव का असर अपने रिश्ते पर न पड़ने दें। आपका साथी आपसे ज्यादा समय और भावनात्मक सहारे की उम्मीद रखेगा। साथ में कोई शाम बिताएं और परिवार के जरूरी विषयों पर मिलकर निर्णय लें।

सिंगल जातकों के सामने कोई पुराना संपर्क या अधूरी बातचीत फिर सामने आ सकती है, पर कोई भी कमिटमेंट से पहले समय लें। सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। ध्यान से सुनने की आदत अनावश्यक मतभेद से बचाएगी।

शिक्षा

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या उच्च शिक्षा में लगे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा। आप अपने प्रदर्शन को सुधारने और लंबित असाइनमेंट पूरे करने के लिए प्रेरित रहेंगे।

शनिदेव आपके पांचवें भाव में वक्री हैं, इसलिए सफलता के लिए सब्र, अनुशासन और नियमित अभ्यास अनिवार्य है। रिसर्च, तकनीकी विषयों या प्रोफेशनल कोर्स के छात्र कठिन अध्यायों को दोहराएं। अपनी प्रगति को दूसरों से तौलने से बचें।

परीक्षा की तैयारी के लिए एक व्यावहारिक टाइम टेबल बनाएं और उस पर डटे रहें। आगे की पढ़ाई पर विचार कर रहे छात्र इस सप्ताह जानकारी जुटाकर अपने विकल्पों का मूल्यांकन करें।

निष्कर्ष

यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पेशेवर सक्रियता, आत्मचिंतन और धीरे-धीरे सुधार का रहेगा। 12 नवंबर को मंगलदेव का दसवें भाव में आना आपकी महत्वाकांक्षाओं को बल देगा।

13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होकर संवाद से जुड़ा भ्रम दूर करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें और संतुलित रवैया अपनाएं। आने वाले दिन आपकी पेशेवर और निजी प्राथमिकताओं को और स्पष्ट करेंगे।

उपाय

प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

मंगलवार को संकटमोचन हनुमान को लाल पुष्प चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और भावनात्मक बेचैनी शांत करने के लिए ध्यान करें।

मतभेद के समय परिवार और सहकर्मियों से नरमी से बोलें और मंगलवार को किसी जरूरतमंद की सहायता करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com