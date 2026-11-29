आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव पूरे हफ्ते आपकी राशि यानी पहले भाव में रहेंगे और 2 दिसंबर को बुधदेव भी आपकी राशि में आ जाएंगे। शुक्रदेव तुला राशि के बारहवें भाव में और वक्री शनिदेव मीन राशि के पांचवें भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि के तीसरे भाव में और केतु कर्क राशि के नौवें भाव में गोचर करेंगे।

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज में सक्रियता, पैसों की योजना और कुछ अहम निजी बदलावों वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने और करियर में बड़ी जिम्मेदारी लेने का जज्बा दिखेगा। असरदार लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। आपकी बातचीत और फैसले लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी। हफ्ते के आखिर में यात्रा, बातचीत और पैसों की प्राथमिकताओं में कुछ बदलाव आ सकता है। बहस से बचिए और कोई वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए।

परिवार और रिश्ते रिश्तों में अपनापन बना रहेगा, बस बातचीत का तरीका अहम रहेगा। परिवार के किसी जरूरी मसले पर चर्चा करनी पड़ सकती है या किसी भाई बहन को निजी फैसले में आपकी मदद चाहिए होगी। 2 दिसंबर को बुधदेव आपकी राशि में आएंगे और अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कह पाएंगे।

हां, बहस के दौरान कड़वे शब्दों से बचिए। बारहवें भाव में शुक्रदेव प्रेम जीवन में निजता बनाए रखने और रिश्ते को पूरा समय देने की ओर इशारा कर रहे हैं। शादीशुदा लोग काम के दबाव का असर निजी जीवन पर न पड़ने दें। अविवाहितों को कोई आकर्षित कर सकता है, लेकिन सामने वाले की नीयत समझने में जल्दबाजी न करें। 5 दिसंबर को केतु नौवें भाव में आएंगे और अपनों के साथ कहीं घूमने या नए अनुभव लेने की इच्छा बढ़ेगी। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक

स्वास्थ्य आपकी राशि में सूर्यदेव और बुधदेव का साथ ऊर्जा तो देगा, मगर कई काम एक साथ संभालने से तनाव भी बढ़ सकता है। बेवक्त खाना न खाएं और सोने का समय तय रखें। 4 दिसंबर की रात से चंद्रदेव बारहवें भाव में रहेंगे, इस दौरान नींद पूरी न होने से सुस्ती लग सकती है। रोज की सैर, ध्यान और सांस के व्यायाम मन को शांत रखेंगे। मोबाइल और लैपटॉप पर जरूरत से ज्यादा समय न बिताएं और छोटी तकलीफ को नजरअंदाज न करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए हफ्ता उत्साह जगाने वाला है। 2 दिसंबर को बुधदेव आपकी राशि में आएंगे, जो एकाग्रता और बोलने लिखने की कला को निखारेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के छात्र नियमित रिवीजन और व्यवस्थित तैयारी से अच्छा लाभ ले सकते हैं।

रिसर्च, लेखन, टेक्नोलॉजी या उच्च शिक्षा में रुचि रखने वालों को नए विषय आकर्षित करेंगे।

5 दिसंबर को राहु तीसरे भाव में आएंगे और प्रैक्टिकल स्किल सीखने की इच्छा बढ़ेगी, कोई शॉर्ट कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। निष्कर्ष कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर के मौकों, बेहतर बातचीत और आर्थिक योजना का है। बुधदेव का आपकी राशि में आना आत्मविश्वास बढ़ाएगा और 5 दिसंबर को राहु का मकर राशि में जाना नई पहल के लिए प्रेरित करेगा। व्यावहारिक फैसलों पर ध्यान दें और रिश्तों में मिठास बनाए रखें। आने वाले दिनों में आपके विचार असली काम में बदलने के मौके मिलेंगे।