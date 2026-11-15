वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: सूर्य के वृश्चिक राशि में आने से चमकेगा आत्मविश्वास, करियर और रिश्तों में होंगे बदलाव

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर को सूर्यदेव आपकी राशि यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी मंगलदेव सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। बुधदेव तुला राशि के बारहवें भाव में हैं।

शुक्रदेव कन्या राशि के ग्यारहवें भाव से निकलकर 22 नवंबर को तुला राशि में बारहवें भाव में आएंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री गति से चल रहे हैं, जबकि गुरुदेव व केतुदेव सिंह राशि में और राहुदेव कुंभ राशि में स्थित हैं।

यह सप्ताह आपके भीतर बदलाव की एक नई लहर लाएगा, जो साथ में नई जिम्मेदारियां और नए अवसर भी लेकर आएगी। निजी जीवन, करियर, धन और रिश्ते, चारों मोर्चों पर कुछ अहम होगा। आप अपनी पहचान और लक्ष्यों को लेकर पहले से ज्यादा सजग रहेंगे। सप्ताह के अंत में खर्च और आराम से जुड़े विषय ध्यान खींचेंगे। इस दौर का उपयोग प्राथमिकताओं की समीक्षा में करें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

स्वास्थ्य सूर्यदेव के आपकी राशि में आने से ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी, पर आराम और नियमित स्वास्थ्य आदतों की अनदेखी न करें। शनिदेव मीन राशि में पांचवें भाव में वक्री हैं, जो निजी अपेक्षाओं, संतान या शिक्षा से जुड़ा मानसिक दबाव बढ़ा सकते हैं।

अत्यधिक तनाव से बचें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। 22 नवंबर को शुक्रदेव बारहवें भाव में आएंगे, जो नींद और विश्राम पर ज्यादा ध्यान देने को कहेंगे। उसी दिन चंद्रदेव छठे भाव में होंगे, इसलिए खान-पान में लापरवाही न करें। ध्यान और मध्यम व्यायाम भावनात्मक स्थिरता बनाए रखेंगे।

परिवार और रिश्ते निजी संबंधों में धैर्य और भावनात्मक समझ की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर को सूर्यदेव आपकी राशि में आएंगे, जिससे अपनी राय रखने में आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर जरूरत से ज्यादा मुखर होने से बचें। विवाहित जातक साथी की बातों को ध्यान से सुनें और बेवजह की बहस न करें। 17 नवंबर को चंद्रदेव चौथे भाव में आएंगे, जहां राहुदेव भी हैं, इसलिए घर के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें।

20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में पांचवें भाव में आएंगे, जो प्रेम, रचनात्मकता और संतान के साथ समय बिताने के लिए शुभ है। सिंगल जातकों को किसी के प्रति रुचि हो सकती है या संभावित साथी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आकर निजी बातचीत और आत्मचिंतन को बढ़ावा देंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक रहेगा, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या उच्च शिक्षा में लगे छात्रों के लिए। 16 नवंबर को सूर्यदेव आपकी राशि में आकर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बढ़ाएंगे।

20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में आएंगे, जो रचनात्मकता, एकाग्रता और स्व-अध्ययन को सहारा देंगे। इस अवधि में पेंडिंग असाइनमेंट पूरे करें और कठिन विषय दोहराएं। शोध, मनोविज्ञान, चिकित्सा या रचनात्मक विषयों के छात्रों को गहरी एकाग्रता का लाभ मिलेगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और नियमित अध्ययन सारणी बनाए रखें।

निष्कर्ष यह हफ्ता वृश्चिक राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने, करियर में आगे बढ़ने का जोश और ख़ुद को समझने का समय लेकर आने वाला है। 16 नवंबर को सूर्यदेव का आपकी राशि में आना खुद के विकास के लिए एक अहम दौर की शुरुआत करेगा। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आकर खर्च और भावनात्मक सेहत की ओर ध्यान दिलाएंगे। अगला सप्ताह प्राथमिकताओं और पेशेवर दिशा को फिर से परखने के अवसर दे सकता है।