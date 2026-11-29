धनु साप्ताहिक राशिफल : राहु-केतु गोचर से धन और रिश्तों में होंगे बदलाव, आर्थिक फैसलों में बरतनी होगी सावधानी
धनु साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 में राहु-केतु का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों में बदलाव ला सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और कमाई के अवसर बढ़ेंगे। निवेश, खर्च और पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। जानें नौकरी, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा भविष्यफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री।धनु राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता पैसों की योजना, कामकाजी जिम्मेदारियों और कुछ अहम निजी बदलावों का है। आमदनी बढ़ाने और भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। यात्रा, करियर और सामाजिक मेलजोल, तीनों में हलचल रहेगी। हफ्ते के बीच में अटके मामलों पर चुपचाप काम करने का मन होगा। आखिरी दिनों में पैसों की प्राथमिकता, परिवार की जिम्मेदारियों और अपने मूल्यों को लेकर सोच बदल सकती है। अचानक फैसले न लें और व्यावहारिक रहें।
परिवार और रिश्ते:
परिवार के मामलों में धैर्य और समझदारी की जरूरत रहेगी। घर के किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है या किसी सदस्य की आर्थिक योजना में मदद करनी पड़ सकती है। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर के कुछ कामों में देरी करा सकते हैं, इससे परेशान न हों। 5 दिसंबर को राहु दूसरे भाव में आएंगे और लापरवाही से कही बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। बोलने से पहले सोच लीजिए।
ग्यारहवें भाव में शुक्रदेव दोस्ती, मेलजोल और प्रेम संबंधों को बढ़ावा देंगे। शादीशुदा लोग साथी के साथ समय बिताएंगे और आगे की योजनाओं पर बात करेंगे। अविवाहितों को दोस्तों या पेशेवर दायरे से किसी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। सामने वाले की उम्मीदें समझे बिना भावनात्मक वादा न करें। साफ बातचीत और आपसी सम्मान से ही घर में मेल बना रहेगा।
स्वास्थ्य:
संतुलित जीवनशैली अपनाना इस हफ्ते जरूरी है। काम का दबाव और पैसों की चिंता मानसिक शांति छीन सकती है। खाना छोड़ने की गलती न करें और रोज एक तय समय पर सोएं। बारहवें भाव में सूर्यदेव के कारण नींद में खलल पड़ सकता है।
खान पान पर ध्यान दें और दिनचर्या में थोड़ा शारीरिक श्रम शामिल करें। ध्यान और सैर तनाव कम करेंगे। 5 दिसंबर को केतु आठवें भाव में आएंगे, इसलिए सेहत की जरा सी भी अनदेखी ठीक नहीं। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य
शिक्षा:
उच्च शिक्षा, रिसर्च और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए हफ्ता अनुकूल है। 30 नवंबर को चंद्रदेव नौवें भाव में आपके राशि स्वामी गुरुदेव के साथ रहेंगे और नए विषय सीखने व विदेश में पढ़ाई के अवसर तलाशने में रुचि बढ़ेगी।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अनुशासन बनाए रखें। विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे छात्र दाखिले की शर्तें और उपलब्ध कोर्स की जानकारी जुटाएं। शिक्षकों और मेंटर का मार्गदर्शन इस समय बहुत काम आएगा।
निष्कर्ष:
कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता पैसों में फेरबदल, कामकाजी जिम्मेदारियों और रिश्तों में नए मोड़ का है। 5 दिसंबर का राहु केतु गोचर आपकी आर्थिक प्राथमिकताओं और साझा संसाधनों के प्रति नजरिए में बड़ा बदलाव ला सकता है। जल्दबाजी से बचें और लंबी सुरक्षा पर ध्यान रखें। आने वाले दिन निजी और आर्थिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से सहेजने में मदद करेंगे।
उपाय:
- गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें।
- कड़वी बात कहने से बचें और पैसों के लेनदेन में ईमानदारी रखें।
- गुरुवार को किसी जरूरतमंद को चने की दाल जैसी पीली खाद्य वस्तुएं दान करें। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com. अपने सुझाव और प्रतिक्रिया hello@astropatri.com पर भेजें।
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