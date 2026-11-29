आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री।धनु राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता पैसों की योजना, कामकाजी जिम्मेदारियों और कुछ अहम निजी बदलावों का है। आमदनी बढ़ाने और भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। यात्रा, करियर और सामाजिक मेलजोल, तीनों में हलचल रहेगी। हफ्ते के बीच में अटके मामलों पर चुपचाप काम करने का मन होगा। आखिरी दिनों में पैसों की प्राथमिकता, परिवार की जिम्मेदारियों और अपने मूल्यों को लेकर सोच बदल सकती है। अचानक फैसले न लें और व्यावहारिक रहें।

परिवार और रिश्ते: परिवार के मामलों में धैर्य और समझदारी की जरूरत रहेगी। घर के किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है या किसी सदस्य की आर्थिक योजना में मदद करनी पड़ सकती है। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर के कुछ कामों में देरी करा सकते हैं, इससे परेशान न हों। 5 दिसंबर को राहु दूसरे भाव में आएंगे और लापरवाही से कही बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। बोलने से पहले सोच लीजिए।

ग्यारहवें भाव में शुक्रदेव दोस्ती, मेलजोल और प्रेम संबंधों को बढ़ावा देंगे। शादीशुदा लोग साथी के साथ समय बिताएंगे और आगे की योजनाओं पर बात करेंगे। अविवाहितों को दोस्तों या पेशेवर दायरे से किसी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। सामने वाले की उम्मीदें समझे बिना भावनात्मक वादा न करें। साफ बातचीत और आपसी सम्मान से ही घर में मेल बना रहेगा।

स्वास्थ्य: संतुलित जीवनशैली अपनाना इस हफ्ते जरूरी है। काम का दबाव और पैसों की चिंता मानसिक शांति छीन सकती है। खाना छोड़ने की गलती न करें और रोज एक तय समय पर सोएं। बारहवें भाव में सूर्यदेव के कारण नींद में खलल पड़ सकता है।

शिक्षा: उच्च शिक्षा, रिसर्च और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए हफ्ता अनुकूल है। 30 नवंबर को चंद्रदेव नौवें भाव में आपके राशि स्वामी गुरुदेव के साथ रहेंगे और नए विषय सीखने व विदेश में पढ़ाई के अवसर तलाशने में रुचि बढ़ेगी।