आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव पूरे सप्ताह वृश्चिक राशि में बारहवें भाव में रहेंगे। आपके राशि स्वामी गुरुदेव मंगलदेव और केतुदेव के साथ सिंह राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं। बुधदेव तुला राशि में लाभ भाव में हैं और शुक्रदेव भी इसी सप्ताह तुला राशि में पहुंचेंगे। शनिदेव मीन राशि में चौथे भाव में वक्री हैं और राहुदेव कुंभ राशि में तीसरे भाव में हैं।



यह सप्ताह आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाने वाला है। गुरुदेव भाग्य भाव में रहकर हर कदम पर सहारा दे रहे हैं और शुक्रदेव लाभ भाव में आकर दोस्तों के जरिए नए दरवाजे खोलेंगे।

चंद्रदेव रचनात्मकता से शुरू होकर दांपत्य और फिर साझा धन तक का सफर तय करेंगे। वहीं चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर-परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने को कहते हैं। धीरज और खुली बातचीत से आप हर मोर्चे पर मजबूत रहेंगे।

स्वास्थ्य सूर्यदेव वृश्चिक राशि में बारहवें भाव में हैं, तो इस सप्ताह शरीर को आराम की ज्यादा जरूरत महसूस होगी। जिम्मेदारियों का बोझ और अधूरी नींद मिलकर थकान बढ़ा सकते हैं। रात को देर तक मोबाइल चलाने की आदत छोड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा।

24 नवंबर को चंद्रदेव छठे भाव में आएंगे, यह समय खान-पान सुधारने, व्यायाम शुरू करने और किसी छोटी बीमारी का इलाज करवाने के लिए बहुत अनुकूल है। सिंह राशि के मंगलदेव शरीर में ऊर्जा भरेंगे, पर उसका इस्तेमाल सीमा में रहकर करें। लंबी सैर या साइकिल चलाना आपके लिए अच्छा व्यायाम हो सकता है।

परिवार और रिश्ते निजी जीवन में इस सप्ताह कई अहम पल आने वाले हैं। 26 नवंबर को चंद्रदेव मिथुन राशि में सातवें भाव में आएंगे, तब जीवनसाथी या प्रेमी के साथ कोई जरूरी निर्णय या बड़ी बातचीत हो सकती है। शुक्रदेव लाभ भाव में आकर दोस्ती को गहरा करेंगे, किसी पार्टी या गेट-टुगेदर में पुराने साथियों से मिलकर मन खुश होगा।

छोटी-मोटी नोकझोंक को बड़ा मुद्दा न बनने दें। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर की जिम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं और माता-पिता की देखभाल या प्रॉपर्टी के किसी मामले पर ध्यान देना पड़ सकता है। 28 नवंबर को चंद्रदेव आठवें भाव में आएंगे, तब मन थोड़ा भावुक रहेगा, ऐसे में अपनों का साथ ढाल बनेगा।

शिक्षा छात्रों के लिए यह सप्ताह सीखने के नए रास्ते खोलने वाला है। मंगलदेव और गुरुदेव सिंह राशि में भाग्य भाव में मिलकर उच्च शिक्षा और रिसर्च में रुचि बढ़ाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों को किसी अनुभवी गुरु से ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है जो तैयारी को नई दिशा दे।

23 नवंबर को पांचवें भाव के चंद्रदेव मौलिक सोच और आत्मनिर्भर पढ़ाई को बढ़ावा देंगे। 26 नवंबर से चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, जो क्लास डिस्कशन और प्रेजेंटेशन में आपको आगे रखेंगे। रोज छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करके ही उठें।

निष्कर्ष साझेदारी, मित्रता और आर्थिक अवसरों में यह सप्ताह अच्छे संकेत दे रहा है। शुक्रदेव सामाजिक रिश्तों को मजबूत करेंगे और 26 नवंबर से चंद्रदेव जरूरी रिश्तों की ओर ध्यान ले जाएंगे। अगले सप्ताह साझा धन, भावनात्मक सुरक्षा और घरेलू जिम्मेदारियों पर फोकस रहेगा।