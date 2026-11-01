धनु साप्ताहिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव या मिलेगी नई जिम्मेदारी? पढ़ें पूरे हफ्ते का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि के आठवें भाव में नीच के मंगलदेव के साथ रहेंगे। 3 नवंबर को चंद्रदेव सिंह राशि के नौवें भाव में आएंगे, जहां आपके राशि स्वामी गुरुदेव और केतु पहले से विराजमान हैं। 5 नवंबर को चंद्रदेव कन्या राशि के दसवें भाव में और 7 नवंबर की शाम तुला राशि के ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे।

नीच के सूर्यदेव और वक्री बुधदेव पूरे सप्ताह तुला राशि के ग्यारहवें भाव में रहेंगे। वक्री शुक्रदेव 6 नवंबर को तुला से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में दसवें भाव में लौटेंगे। वक्री शनिदेव मीन राशि के चौथे भाव में और राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में बने रहेंगे।

यह सप्ताह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे पूरे मन से चलने, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संदेश दे रहा है। आप यह सोचेंगे कि आज के निर्णय भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर क्या असर डालेंगे। पढ़ाई और आगे की योजनाओं को लेकर मन में भरोसा रहेगा, वहीं घर की जिम्मेदारियां भी पूरी गंभीरता मांगेंगी। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल पर दोबारा सोचना पड़ेगा। उत्साह में आकर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा ठहरें, धैर्य से लिए गए फैसले ही सही राह दिखाएंगे।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से इस सप्ताह ऐसी दिनचर्या बनाएं जो शरीर और मन, दोनों को सहारा दे। आठवें भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव शुरुआती दिनों में थकान या बेचैनी दे सकते हैं, खासकर तब जब दफ्तर का दबाव बढ़ा हो।

काम के दबाव में खाना छोड़ना और कम सोना आपकी प्रोडक्टिविटी घटाएगा। भोजन का समय नियमित रखें और दिन में कोई उचित शारीरिक गतिविधि शामिल करें। बाहर खुली हवा में समय बिताना या छोटे विराम लेना मन को साफ करेगा। लगातार थकान रहे या तबीयत खराब लगे, तो चिकित्सक से उचित सलाह लें। एक ही दिन में हर समस्या का हल निकालने की कोशिश न करें।

परिवार और रिश्ते इस सप्ताह पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ निजी रिश्तों पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर की जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का संकेत दे रहे हैं। अगर आप काम में बहुत व्यस्त रहे हैं, तो परिवार के लोग घर के निर्णयों में आपकी ज्यादा भागीदारी चाहेंगे।

इन अपेक्षाओं को बाधा समझने के बजाय चर्चा करें कि जिम्मेदारियां कैसे बांटी जा सकती हैं। दंपती योजनाओं, धन और निजी प्राथमिकताओं पर खुलकर बात करें। यह मानकर न चलें कि आपका साथी आपके हर निर्णय से स्वतः सहमत होगा।

अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसकी रुचियां, अनुभव या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो। कोई प्रतिबद्धता करने से पहले उस व्यक्ति के मूल्यों को समझें। वक्री शुक्रदेव पुराने रिश्तों पर आत्मचिंतन भी करवा सकते हैं। 7 नवंबर की शाम चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, जो साथ निभाने वाली मित्रताओं की कद्र और संतुलित संवाद को बढ़ाएंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों का मन इस सप्ताह नए विषयों को जानने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की ओर रहेगा। राशि स्वामी गुरुदेव का नौवें भाव में होना रिसर्च को प्रोत्साहित करेगा, मगर सफलता के लिए अनुशासन भी चाहिए। रीयलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं और कठिन विषयों को छोटे भागों में बांट लें। 5 नवंबर से चंद्रदेव दसवें भाव में होंगे, तब नियमित रूप से प्रश्नों का अभ्यास करें और अपनी गलतियों की समीक्षा करें। किसी कोर्स या सर्टिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो पैसा लगाने से पहले उसकी जरूरत परख लें। किसी अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन आपको सही दिशा चुनने में मदद करेगा।

निष्कर्ष यह सप्ताह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की प्रेरणा देता है, पर साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक स्थिरता को संभालने की सलाह भी देता है। गुरुदेव की अनुकूल स्थिति आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, लेकिन वक्री शुक्रदेव करियर के फैसलों में धैर्य दिखाएंगे। सोची समझी योजना आपको अनावश्यक दबाव से बचाएगी। अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा और व्यावहारिक बदलाव के बाद आने वाला सप्ताह लक्ष्य की ओर स्पष्ट राह दिखा सकता है।