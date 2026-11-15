धनु साप्ताहिक राशिफल: सूर्य गोचर से बढ़ सकते हैं खर्च, शुक्र के प्रभाव से करियर और सामाजिक संपर्कों में मिलेगा लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आकर बारहवें भाव को सक्रिय करेंगे। मंगलदेव सिंह राशि में नौवें भाव में और बुधदेव तुला राशि में ग्यारहवें भाव में हैं।

शुक्रदेव कन्या राशि के दसवें भाव से निकलकर 22 नवंबर को तुला राशि में आएंगे। आपके राशि स्वामी गुरुदेव सिंह राशि में नौवें भाव में विराजमान हैं। शनिदेव मीन में वक्री, राहुदेव कुंभ में और केतुदेव सिंह राशि में रहेंगे।

इस सप्ताह आप आर्थिक सजगता और करियर की सधी हुई योजना के जरिए आगे बढ़ेंगे। पेशेवर दायित्व और धन से जुड़ी जिम्मेदारियां आपका काफी समय लेंगी। भाग्य का साथ बना रहेगा, खासकर ज्ञान और यात्रा से जुड़े मामलों में। सप्ताह के अंतिम दिन मित्रों और पेशेवर नेटवर्क से नए रास्ते खुलेंगे। खर्च को लेकर लापरवाही न करें और हर निर्णय सोच-समझकर लें।

स्वास्थ्य सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर सप्ताह के पहले हिस्से में। 16 नवंबर को सूर्यदेव बारहवें भाव में आएंगे, जो शरीर को अधिक विश्राम की जरूरत का संकेत देते हैं। शनिदेव मीन राशि में चौथे भाव में वक्री हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़ा मानसिक दबाव बढ़ा सकते हैं।

नियमित समय पर सोएं और ज्यादा काम लेने से बचें। खान-पान और पानी की मात्रा का ध्यान रखें। ध्यान, टहलना और किसी शांत स्थान पर समय बिताना भावनात्मक संतुलन बनाए रखेगा। 22 नवंबर को चंद्रदेव पांचवें भाव में आएंगे और मन में नई प्रसन्नता लाएंगे।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक मामलों में समझदारी और धैर्य की जरूरत है। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में दूसरे भाव में हैं, जो पारिवारिक चर्चाओं और जिम्मेदारियों को सामने लाएंगे। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, खासकर धन से जुड़े विषयों पर। 20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में चौथे भाव में आएंगे, तब घर और घरेलू दायित्वों पर ध्यान बढ़ेगा।

विवाहित जातक पेशेवर तनाव का असर अपने रिश्ते पर न पड़ने दें। 22 नवंबर को शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, जो सामाजिक मेल-मिलाप और मित्रों के साथ सुखद पल लाएंगे। सिंगल जातकों की मुलाकात आपसी मित्रों या किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह समय उच्च शिक्षा, शोध और अकादमिक योजना के लिए अनुकूल है। आपके राशि स्वामी गुरुदेव सिंह राशि में नौवें भाव में हैं, जो ज्ञान और नए विषयों को जानने की इच्छा को बल देते हैं।

17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, जो संवाद बेहतर करेंगे और जटिल विषयों को समझने में मदद देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र दोहराव और नियमित अभ्यास पर ध्यान दें। कानून, प्रबंधन, दर्शन, विदेशी भाषाओं और शोध में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह अवधि प्रेरक रहेगी। कीमती अध्ययन समय को व्यर्थ की चीजों में न गंवाएं।

निष्कर्ष यह हफ्ता धनु राशि वालों के लिए पैसों की जिम्मेदारियों, ऑफिस के नए संपर्कों और निजी मामलों में तालमेल बिठाने का रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में जाना खर्चों को सावधानी से संभालने को कहेगा। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आकर नए सामाजिक और पेशेवर अवसर देंगे। अगला सप्ताह मित्रता, करियर संपर्कों और दीर्घकालिक योजनाओं में और प्रगति ला सकता है।