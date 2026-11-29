आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 नवंबर को चंद्रदेव सिंह राशि में आपके छठे भाव में रहेंगे, जहां आपके राशि स्वामी गुरुदेव मंगलदेव के साथ विराजमान हैं। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव कन्या राशि के सातवें भाव में और 4 दिसंबर की रात तुला राशि के आठवें भाव में पहुंचेंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि के नौवें भाव में रहेंगे और 2 दिसंबर को बुधदेव भी यहीं गोचर करेंगे।

शुक्रदेव तुला राशि के आठवें भाव में रहेंगे और शनिदेव वक्री होकर आपकी ही राशि यानी पहले भाव में बने रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु कर्क राशि के पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे।

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में हलचल, पैसों की योजना और रिश्तों से जुड़े कुछ अहम मामलों का है। अपने करियर के लक्ष्यों और लंबी योजनाओं पर आपका फोकस बढ़ेगा। असरदार लोगों से जुड़ने और अपनी पेशेवर स्थिति सुधारने के मौके मिल सकते हैं।

हफ्ते के आखिर में दोस्ती के दायरे, प्रेम जीवन और भविष्य की योजना को लेकर सोच बदल सकती है। धैर्य रखें और भावनात्मक दबाव में कोई फैसला न लें। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मीन (Pisces Weekly Horoscope 30 November to 6 December 2026) राशि का यह सप्ताह।

परिवार और रिश्ते: रिश्तों में इस हफ्ते मिले जुले अनुभव होंगे। काम की जिम्मेदारियों और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बिठाना पड़ेगा। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव सातवें भाव में आएंगे और जीवनसाथी, पार्टनर या कारोबारी साथी पर ध्यान रहेगा। शादीशुदा लोग भविष्य से जुड़े अहम फैसलों पर बात कर सकते हैं। आठवें भाव के शुक्रदेव भावनात्मक नजदीकी बढ़ाएंगे, हालांकि पैसों से जुड़ी कोई नाजुक बातचीत भी हो सकती है।

अविवाहितों को दोस्तों या किसी समारोह के जरिए किसी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। 5 दिसंबर को केतु पांचवें भाव में आएंगे और प्रेम संबंधों में थोड़ी अनिश्चितता बन सकती है। बेवजह शक न करें और रिश्ते को पनपने का समय दें। माता पिता बच्चों की भावनात्मक और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

स्वास्थ्य: शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। आपकी राशि में वक्री शनिदेव जिम्मेदारियों या लंबे समय की चिंताओं का बोझ महसूस करा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें और दिनचर्या संतुलित रखें।

30 नवंबर को चंद्रदेव छठे भाव में आएंगे और फिटनेस व काम करने की आदतों पर ध्यान जाएगा। पूरी नींद लें और छोटी तकलीफ को भी नजरअंदाज न करें। हफ्ते के आखिर में चंद्रदेव आठवें भाव में रहेंगे, तब मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन पर भी उतना ही ध्यान दें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

शिक्षा: उच्च शिक्षा, रिसर्च और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता उम्मीद भरा है। 2 दिसंबर को बुधदेव नौवें भाव में आएंगे, पढ़ाई, विश्लेषण करने की क्षमता और शैक्षणिक चर्चाओं में मदद मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के छात्र नियमित रिवीजन और समय प्रबंधन पर ध्यान दें।

विदेश में पढ़ाई में रुचि रखने वालों को दाखिले से जुड़ी काम की जानकारी मिल सकती है। 5 दिसंबर को केतु पांचवें भाव में आएंगे और कभी कभी रोज की पढ़ाई से मन उचट सकता है या ध्यान भटक सकता है। अनुशासन बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर शिक्षकों से मार्गदर्शन लें।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर के मौकों, आर्थिक योजना और रिश्तों में तालमेल का है। 5 दिसंबर को राहु का ग्यारहवें और केतु का पांचवें भाव में आना आपके सामाजिक दायरे, महत्वाकांक्षाओं और रचनात्मक रुचियों को बदल सकता है। सार्थक रिश्तों और लंबे लक्ष्यों पर ध्यान दें। आने वाले दिन दोस्तों और पेशेवर संपर्कों के जरिए नए अवसर ला सकते हैं।