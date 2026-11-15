मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर में मिलेंगे नए अवसर, निवेश और रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसले

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे। 17 नवंबर की दोपहर वे कुंभ राशि के बारहवें भाव में, 20 नवंबर को आपकी राशि यानी पहले भाव में और 22 नवंबर को मेष राशि के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आकर नौवें भाव को सक्रिय करेंगे। मंगलदेव सिंह राशि के छठे भाव में और बुधदेव तुला राशि के आठवें भाव में हैं।

शुक्रदेव कन्या राशि के सातवें भाव से निकलकर 22 नवंबर को तुला राशि में आठवें भाव में आएंगे। आपके राशि स्वामी गुरुदेव सिंह राशि में छठे भाव में हैं। शनिदेव आपके लग्न में वक्री, राहुदेव कुंभ में और केतुदेव सिंह राशि में रहेंगे।



इस सप्ताह पेशेवर घटनाक्रम और आर्थिक जिम्मेदारियां साथ-साथ चलेंगी। भविष्य के लिए नई राहें तलाशने और योजनाएं बनाने का मन रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन साझा धन, निवेश और अचानक होने वाली घटनाओं पर ध्यान जाएगा। अनावश्यक जोखिम से बचें और निजी तथा पेशेवर जीवन, दोनों में संतुलित नजरिया अपनाएं।

स्वास्थ्य शनिदेव आपकी राशि में वक्री हैं, इसलिए इस सप्ताह सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। पेशेवर और निजी जिम्मेदारियों के कारण कभी-कभी थकान, मानसिक दबाव या प्रेरणा की कमी महसूस हो सकती है। दिनचर्या बनाए रखें और उतना ही काम लें जितना सहजता से संभाल सकें।

20 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, ऐसे में विश्राम बेहद जरूरी हो जाएगा। राहुदेव बारहवें भाव में हैं, इसलिए नींद के प्रति लापरवाही न करें। नींद, पानी और संतुलित भोजन पर ध्यान दें। ध्यान, टहलना और हल्की शारीरिक गतिविधि ऊर्जा बनाए रखेंगे।

परिवार और रिश्ते रिश्तों में इस सप्ताह कुछ बदलाव दिखेंगे। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में ग्यारहवें भाव में हैं, जो मेल-मिलाप और मित्रों के साथ समय बिताने को प्रोत्साहित करेंगे। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, तब आप एकांत और निजी समय को ज्यादा पसंद करेंगे।

विवाहित जातक साथी से खुलकर बात करें, विशेषकर आर्थिक जिम्मेदारियों पर। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आएंगे, जो गहरी भावनात्मक चर्चाओं और आत्मीयता को बढ़ावा देंगे। सिंगल जातकों की किसी में रुचि जाग सकती है, पर भावनात्मक प्रतिबद्धता में जल्दी न करें। परिवार के सदस्यों को भी आपके सहयोग और समझ की जरूरत होगी।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह समय उच्च शिक्षा, शोध और अकादमिक विकास के लिए अनुकूल है। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में नौवें भाव में आएंगे, जो सीखने की ललक, मार्गदर्शकों के सहयोग और नए विषयों में रुचि को बढ़ाएंगे। शिक्षकों या अनुभवी लोगों से उपयोगी सलाह मिल सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रिवीजन और नियमित अभ्यास पर ध्यान दें। फिलॉसोफी, लॉ, मैनेजमेंट, शोध या विदेश में शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। लग्न में वक्री शनिदेव संकेत दे रहे हैं कि जरूरी असाइनमेंट न टालें और अनुशासित टाइम टेबल बनाएं।

निष्कर्ष यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए पेशेवर अवसरों को तलाशने और आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने का रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का नौवें भाव में जाना उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा, वहीं 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आकर साझा धन और भावनात्मक संबंधों पर ध्यान दिलाएंगे। अगला सप्ताह आर्थिक सुरक्षा और निजी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने को प्रेरित कर सकता है।