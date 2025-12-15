विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Pisces Weekly Horoscope: प्यार और सफलता आपके कदम चूमेगी, पढ़ें मीन का साप्ताहिक राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:15 PM (IST)

इस सप्ताह आप व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में स्पष्टता अनुभव करेंगे।

Pisces Rashifal 2025: मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) आप अपने भीतर झांककर गहराई से सोचेंगे, करियर पर ध्यान और आध्यात्मिक संतुलन का अनुभव करेंगे। शनि आपकी राशि में अनुशासन बनाए रखेंगे, जिससे आप जिम्मेदारी और संरचित विकास की ओर प्रेरित होंगे।

चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और धनु राशि में यात्रा करेंगे, जो भावनात्मक परिवर्तन, गहन अध्ययन और पेशेवर उन्नति में मदद करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को और शुक्र 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर में प्रगति, मान्यता और प्रेरणा बढ़ेगी।

परिचय

इस सप्ताह आप अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में स्पष्टता अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे वित्तीय संतुलन और सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपकी भावनाओं की समझ और इन्टूशन को बढ़ाएंगे। सप्ताहांत की ओर चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका पेशेवर मार्ग और क्लियर होगा। आपको महत्वाकांक्षाओं व नए अवसरों के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह सप्ताह आपके सपनों को अनुशासन के साथ जोड़ने के लिए उत्तम रहेगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे शांति और संतुलन मिलेगा, हल्की दिनचर्या और खुद की देखभाल में लाभ होगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनाओं को तीव्र करेंगे, इसलिए विश्राम और ध्यान महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यान, प्राणायाम या प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना लाभदायक रहेगा। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी जिम्मेदारियों के दबाव से बचें। मंगलदेवसहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन संयम आवश्यक है।

मीन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

रिश्ते इस सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव और गहराई अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में परिवार या साझा जिम्मेदारियों पर शांतिपूर्ण चर्चा को बढ़ावा देंगे। मध्य सप्ताह में वृश्चिक चंद्रदेव सहज ज्ञान बढ़ाएंगे, जिससे प्रियजनों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आसान होगा। यह समय पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने और सुकून देने वाली बातचीत के लिए शक्तिशाली रहेगा। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार और रोमांटिक रिश्तों में गर्मजोशी और खुलापन आएगा। कपल्स मजबूत भावनात्मक संबंध अनुभव करेंगे, जबकि सिंगल्स पेशेवर या सामाजिक सेटिंग्स में किसी से मिल सकते हैं। राहु खुद को परखने को प्रोत्साहित करेंगे और केतु आपको हर तरह की नकारात्मक सोच और भावनाओं से दूर रहने में मदद करेंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

शिक्षा में मजबूत प्रगति होगी। सप्ताह की शुरुआत में संतुलित सोच से ध्यान केंद्रित रहेगा। मध्य सप्ताह में वृश्चिक चंद्रदेव याद रखने की शक्ति और फोकस बढ़ाएंगे, जिससे कठिन विषयों पर रिसर्च या बदलाव के लिए समय उत्तम रहेगा। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे महत्वाकांक्षा और स्पष्टता बढ़ेगी, छात्रों को परीक्षा, प्रेजेंटेशन या लंबे समय की योजना बनाने में मदद मिलेगी। मनोविज्ञान, आध्यात्म, अनुसंधान, नेतृत्व और संचार से जुड़े विषय विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे।

निष्कर्ष – मीन साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

कुल मिलाकर यह सप्ताह स्थिरता, भावनात्मक इन्टूशन और करियर प्रगति लाएगा। चंद्रदेव की यात्रा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में आपके निर्णय, भावनात्मक गहराई और पेशेवर मजबूती को मार्गदर्शन करेगी। शनि की स्थिति आपको अनुशासित, धैर्यवान और केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करेगी। यह सप्ताह आंतरिक उपचार और बाहरी प्रगति दोनों के लिए अनुकूल रहेगा।

उपाय

a) “ॐ नमो नारायणाय” का प्रतिदिन जाप करें, आपको शांति और विचारों में स्पष्टता मिलेगी।
b) सोमवार को भगवान शिव को दूध या सफेद फूल अर्पित करें।
c) भावनात्मक संतुलन के लिए अमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज रखें।
d) शनि की कृपा बढ़ाने के लिए जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें।
e) आध्यात्मिक इन्टूशन बढ़ाने के लिए प्रतिदिन ध्यान या जर्नलिंग करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।