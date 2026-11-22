आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह मेल-जोल बढ़ाने, बातचीत करने और धन की समझदारी से योजना बनाकर आगे बढ़ने का है। शुरुआत में दोस्तों का साथ मिलेगा, बीच में कुछ खर्च और एकांत रहेगा और 26 नवंबर से आप फिर पूरे जोश में होंगे।

शुक्रदेव का पांचवें भाव में आना प्रेम संबंधों और रचनात्मकता में रंग भरेगा। वहीं दसवें भाव में वक्री शनिदेव करियर में धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। बड़े बदलाव का निर्णय फिलहाल कुछ समय के लिए टाल देना ही सही रहेगा।

स्वास्थ्य सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आपके छठे भाव में हैं, इसलिए इस सप्ताह सेहत के मामले में अनुशासन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। खाने का कोई तय समय न होना और छोटी बातों पर तनाव लेना आपके लिए ठीक नहीं है। मंगलदेव सिंह राशि में तीसरे भाव में ऊर्जा तो भरपूर देंगे, पर उसके साथ बेचैनी भी आ सकती है।

जरूरत से ज्यादा भागदौड़ न करें और शरीर को रिकवरी का समय दें। कंधे, हाथ, फेफड़े और नींद को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। शनिदेव की वक्री चाल ऑफिस के काम को लेकर दिमाग पर बोझ बढ़ा सकती है, ऐसे में सुबह दस मिनट का ध्यान और शाम को पार्क में थोड़ी सैर आपको हल्का महसूस कराएगी।

परिवार और रिश्ते दिल के मामलों में यह सप्ताह आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। शुक्रदेव तुला राशि में आपके पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे, तो प्रेम संबंधों में ताजगी आएगी और दिल की बातें आप आसानी से कह पाएंगे। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य के सपने बुनने का समय मिलेगा। अकेले हैं तो किसी पार्टी, कॉमन फ्रेंड या किसी हॉबी क्लास में किसी से नजरें मिल सकती हैं।

फिर भी, किसी को पूरी तरह जाने बिना उससे भावनात्मक वादे करना ठीक नहीं होगा। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में दूसरे भाव में आएंगे, तब घरवालों के साथ बैठकर बजट और जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। घर के बड़ों और भाई-बहनों संग बिताया समय मन को सुकून देगा। छठे भाव के सूर्यदेव काम बढ़ा सकते हैं, पर ऑफिस की थकान का गुस्सा अपनों पर न उतारें।

शिक्षा विद्यार्थियों को यह सप्ताह सीखने का आनंद देने वाला रहेगा। शुक्रदेव पांचवें भाव में आकर आर्ट्स, लिटरेचर, डिजाइन और मास कम्युनिकेशन पढ़ने वालों की रुचि को और गहरा करेंगे। 26 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो क्लास में सवाल पूछने और अपने विचार रखने का साहस देंगे।

परीक्षा नजदीक है तो यह समय दोहराने, साथियों के साथ चर्चा करने और प्रैक्टिस पेपर हल करने में लगाएं। हायर स्टडीज का सपना देख रहे छात्र नए पाठ्यक्रमों के बारे में पता कर सकते हैं और किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से इस सप्ताह दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है।

निष्कर्ष इस सप्ताह करियर, प्रेम और रचनात्मक कामों में अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। 26 नवंबर के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जरूरी निर्णय बिना हिचक ले पाएंगे। आने वाले सप्ताह में आर्थिक योजना, परिवार की जिम्मेदारियां और निजी सुरक्षा ज्यादा अहम होंगी। एकाग्र रहें और कोई वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें।