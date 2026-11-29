आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता काम और घर, दोनों जगह कुछ नया सोचने का मौका लेकर आया है। मन में कुछ बड़ा करने की चाह रहेगी और अपनी पहचान बनाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करना चाहेंगे। नई सोच और आत्मविश्वास आपके साथ रहेंगे, मगर किसी भी बात में जल्दबाजी से बचना होगा। हफ्ते के आखिर में आपको घर की जिम्मेदारियों और काम के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत महसूस होगी। धैर्य रखकर चलेंगे तो ये बदलाव आपके पक्ष में ही जाएंगे।

परिवार और रिश्ते: सातवें भाव में शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला में रहेंगे और इसका अच्छा असर वैवाहिक जीवन पर दिखेगा। जीवनसाथी के साथ बैठकर आने वाले दिनों की योजना बनाने का मौका मिलेगा और रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। फिर भी अगर आप अपनी बात मनवाने पर अड़ गए, तो छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे साथी के साथ शाम को कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं।

5 दिसंबर को केतु चौथे भाव में आएंगे और घर के माहौल में कुछ बदलाव महसूस होगा। काम की भागदौड़ में आप परिवार को कम समय दे पाएंगे और हो सकता है मां या घर के बड़े इस बात की शिकायत करें। ऐसे में थोड़ा समय निकालकर उनके साथ बैठिए। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन जल्दी कोई वादा मत कीजिए और रिश्ते को समय दीजिए।

स्वास्थ्य: काम का दबाव और घर की जिम्मेदारियां मिलकर आपको थका सकती हैं। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव छठे भाव में रहेंगे, तब शरीर में सुस्ती या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। समय पर खाना खाएं और रात की नींद पूरी करें। सुबह की सैर या थोड़ा योग अपनी दिनचर्या में जोड़ लें।

बारहवें भाव में वक्री शनिदेव की वजह से कभी कभी मन पर बोझ सा महसूस होगा और नींद भी कम आ सकती है। रात को देर तक मोबाइल चलाने की आदत छोड़िए और सोने से पहले कुछ देर ध्यान कीजिए। छोटी सी तकलीफ को भी हल्के में न लें, जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए हफ्ते की शुरुआत उत्साह भरी रहेगी। 30 नवंबर को चंद्रदेव पांचवें भाव में गुरुदेव के साथ आएंगे। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा और क्लास की गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों और कला, संगीत या डिजाइन जैसे विषय पढ़ने वालों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

किसी शिक्षक या सीनियर की सलाह आपकी तैयारी को सही दिशा देगी। हफ्ते के आखिर में दोस्तों के साथ घूमने या सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से पढ़ाई की लय टूट सकती है, इसलिए रोज का टाइम टेबल बनाकर चलें। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज या कोर्स चुन रहे छात्र हर विकल्प को अच्छी तरह परख लें।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर यह हफ्ता मेष राशि वालों के लिए करियर में आगे बढ़ने की चाह, रिश्तों में तालमेल और प्राथमिकताओं में बदलाव का है। राहु का दसवें भाव में आना आपको बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा। धैर्य और ईमानदारी से कदम बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर तस्वीर साफ होती जाएगी।