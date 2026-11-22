आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपसे थोड़े धीरज और सधी हुई प्लानिंग की उम्मीद करता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी अपनी राशि में होंगे, तो मन में भरोसा रहेगा और आप कई काम खुद आगे बढ़कर करना चाहेंगे। धीरे-धीरे आपका ध्यान पैसे, बातचीत और फिर घर की ओर मुड़ेगा।

शुक्रदेव का तुला राशि में आना जीवनसाथी और साझेदारों से रिश्ते बेहतर करेगा। वहीं शनिदेव की वक्री चाल आपसे कहती है कि मन की सेहत का ध्यान रखें और फालतू की फिक्र न पालें। संयम से लिए गए फैसले ही आपको इस सप्ताह आगे ले जाएंगे।

स्वास्थ्य सेहत के मोर्चे पर इस सप्ताह शरीर के साथ मन को भी आराम देने की जरूरत होगी। शनिदेव मीन राशि में बारहवें भाव में वक्री चल रहे हैं, ऐसे में अगर आप लंबे समय से कम सो रहे हैं या जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठा रहे हैं तो मन भारी लग सकता है। छोटी-छोटी परेशानियों को दिमाग में बार-बार घुमाते रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा।

23 से 28 नवंबर के बीच चंद्रदेव चार अलग-अलग राशियों से गुजरेंगे, इसलिए ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रह सकता है। अगर सिर भारी लगे, थकान रहे या पेट ठीक न लगे, तो इसे अनदेखा न करें। सुबह की सैर, दिन भर पर्याप्त पानी और हल्का, घर का बना खाना आपको फिट रखेगा। मंगलदेव सिंह राशि में रहकर जोश तो देंगे, पर बाइक चलाते समय या खेलकूद में बेवजह का रिस्क लेने से बचना ही बेहतर रहेगा।

परिवार और रिश्ते निजी जिंदगी में यह सप्ताह मिठास घोलने वाला है। शुक्रदेव जब तुला राशि में आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, तो पति-पत्नी हों या प्रेम में बंधे दो लोग, दोनों के बीच भरोसा और गहरा होगा। जो बात कई दिनों से मन में दबी थी, उसे आप आराम से कह पाएंगे और अनबन खत्म होने के आसार बनेंगे। अविवाहित जातकों को किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए या सामाजिक मेल-मिलाप के दौरान कोई अच्छा लग सकता है।

सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहकर परिवार के कुछ मामलों में आपको थोड़ा संवेदनशील बना सकते हैं। ऐसे में बीती बातों को दोबारा छेड़ने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में चौथे भाव में आएंगे, तब घर वालों के साथ बैठने, घर के कामों में हाथ बंटाने और घरेलू योजनाओं पर बात करने का मन करेगा। जीवनसाथी और परिवार को समय दीजिए और किसी भी बात पर बोलने से पहले सामने वाले को पूरा सुन लीजिए।

शिक्षा पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह उपयोगी साबित होगा, बस नियमित बने रहना जरूरी है। 23 नवंबर को आपकी राशि में बैठे चंद्रदेव नई शुरुआत की हिम्मत देंगे, तो जिस विषय से अब तक बचते आ रहे थे, उसे इसी सप्ताह शुरू कर दीजिए। गुरुदेव सिंह राशि में पांचवें भाव में हैं, जो पढ़ाई में रुचि और समझ दोनों को बढ़ाने वाले हैं।

26 नवंबर को चंद्रदेव मिथुन राशि में जाएंगे, तब याद करने, लिखने और जवाब देने की क्षमता बेहतर होगी। कॉम्पिटिशन की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस दौरान मॉक टेस्ट और रिवीजन पर अधिक ध्यान दें। अपनी तैयारी को लेकर दोस्तों से लंबी चर्चा करने के बजाय वह समय किताबों को दें। कला या रचनात्मक विषयों से जुड़े छात्रों को नए विचार मिलेंगे, और जहां उलझन हो वहां शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें।

निष्कर्ष इस हफ्ते आपको कामकाजी साझेदारी, पैसों की प्लानिंग और निजी रिश्तों में अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अचानक बदलती परिस्थितियों में आप जितना धीरज रखेंगे, नतीजे उतने ही आपके हक में जाएंगे। अगले सप्ताह आपकी प्राथमिकता परिवार की जरूरतें और आर्थिक मजबूती रहेंगी, इसलिए अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। जीवनसाथी के साथ बैठकर घर के बजट पर खुलकर बात करना भी फायदेमंद रहेगा। अपनी बात रखते समय आवाज में नरमी रखें, सप्ताह का बाकी हिस्सा अपने आप आसान होता जाएगा।