मेष साप्ताहिक राशिफल: सूर्य के वृश्चिक में गोचर से बढ़ेगा काम का बोझ, रिश्तों में आएगी मिठास

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपके लिए कुछ सुखद और कुछ चुनौती भरे पलों का मेल लेकर आएगा। धन से जुड़े दायित्व, कुछ निजी विषय और पुराने वादे सप्ताह की शुरुआत से ही आपके मन में घूमते रहेंगे। कामकाज के निर्णय लेते समय भावनाओं को थोड़ा किनारे रखना ठीक होगा। मित्रों का साथ आपको सहारा देगा और मन का बोझ हल्का करेगा। सप्ताह के अंतिम दिन साझेदारी और दांपत्य जीवन में नई मिठास घुलेगी। हर स्थिति को धैर्य से परखिए और संतुलित सोच के साथ आगे बढ़िए।

स्वास्थ्य सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर सप्ताह के पहले हिस्से में। काम का दबाव और भावनात्मक तनाव, नींद और एनर्जी को कम कर सकते हैं। शनिदेव मीन राशि में बारहवें भाव में वक्री हैं, इसलिए पर्याप्त विश्राम आपकी पहली जरूरत रहेगी।

20 नवंबर को चंद्रदेव भी बारहवें भाव में आएंगे, इस दौरान रात में देर तक जागने और स्क्रीन पर समय बिताने से बचें। पाचन का ख्याल रखें और भोजन का कोई निश्चित समय तय करें। हल्का व्यायाम, ध्यान और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना शरीर और मन, दोनों को संतुलन देगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

परिवार और रिश्ते शुरुआती दिनों में अपनों के साथ रिश्तों में सब्र रखना होगा। मन में यह भावना आ सकती है कि परिवार आपकी अपेक्षाएं ठीक से समझ नहीं पा रहा। छोटी बहस पर भावुक होकर कुछ कह देने से बचें। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में आएंगे और दोस्तों तथा सामाजिक दायरे में ज्यादा समय बीतेगा।

22 नवंबर को शुक्रदेव अपनी राशि तुला में आकर सातवें भाव को सक्रिय करेंगे, जो विवाह और साझेदारी का भाव है। विवाहित जातकों को साथी का बेहतर सहयोग मिलेगा। जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उन्हें गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिलेगा। सिंगल जातकों को कोई रोचक प्रस्ताव मिल सकता है या किसी के प्रति लगाव पैदा हो सकता है।

शिक्षा सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थी पढ़ाई से भटक सकते हैं। निजी या पारिवारिक मामलों में मन उलझा रहा तो पढ़ाई में एकाग्रता बनाना कठिन लगेगा। सिंह राशि में बैठे मंगलदेव आपको प्रतियोगी भावना, आत्मविश्वास और रचनात्मक ढंग से सीखने की प्रेरणा देते रहेंगे।

परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र बेतरतीब पढ़ने के बजाय अनुशासित टाइम टेबल अपनाएं। 22 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे और पढ़ाई के प्रति नया उत्साह भर देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे छात्र मॉक टेस्ट का अभ्यास करें और महत्वपूर्ण अध्याय दोहराएं।

निष्कर्ष इस हफ्ते मेष राशि वालों को काम का बोझ संभालना होगा, पैसों के लेन-देन में सावधान रहना होगा और रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में जाना आपसे मुश्किल मामलों को धैर्य से संभालने की मांग करेगा। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आकर बेहतर साझेदारी के अवसर देंगे। आने वाला सप्ताह निजी संबंधों और साझा दायित्वों में और प्रगति ला सकता है। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।