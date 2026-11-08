मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धन और रिश्तों में बरतें सावधानी
मकर साप्ताहिक राशिफल (9–15 नवंबर 2026): जानें इस सप्ताह करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार और शिक्षा से जुड़े भविष्यफल। ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह करियर के लिए ठोस योजना बनाने, आर्थिक समीक्षा करने और निजी जिम्मेदारियों पर बराबर ध्यान देने का है। खर्च, अपनों से रिश्ते और बातचीत का तरीका, इन तीनों पर आपको सोचना होगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में लंबित आर्थिक मामलों और कार्यस्थल की चुनौतियों का सामना करने के लिए आप कमर कस लेंगे। आखिरी दिनों में देरी वाली स्थितियां सुधरेंगी। आवेग में कोई निर्णय न लें और हर कदम व्यावहारिक सोच के साथ उठाएं। आपकी मेहनत और लगन ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में दफ्तर के दबाव के चलते अपनी सेहत की अनदेखी न करें। व्यस्त कार्यक्रम शरीर को निढाल कर सकता है और मन हर वक्त काम की उधेड़बुन में रहेगा। सोने और भोजन की आदतें नियमित रखें। सुबह का नाश्ता छोड़ने की गलती न करें।
12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि के आठवें भाव में आएंगे, इसलिए अनावश्यक शारीरिक जोखिम से दूरी बनाएं। वाहन चलाते समय और किसी उपकरण या मशीन का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी रखें। हल्का व्यायाम, टहलना और ध्यान तनाव को संभालेंगे। कोई तकलीफ टिककर बैठ जाए तो योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।
परिवार और रिश्ते
निजी संबंधों में इस सप्ताह आपसी समझ और धैर्य की जरूरत रहेगी। ऑफिस की व्यस्तता के बीच परिवार के लोग आपसे समय की आस लगाए रहेंगे। 10 नवंबर को चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, तब बड़े भाई-बहन या पुराने मित्रों से मिलना सुकून देगा। विवाहित जातक संयुक्त खर्चों और गृहस्थी के दायित्वों को लेकर साथी से खुलकर बात करें।
12 नवंबर को मंगलदेव आठवें भाव में आकर कुछ चर्चाओं को गरमा सकते हैं, ऐसे में बहस के समय पुराने मतभेदों को न कुरेदें। सिंगल जातक किसी गंभीर रिश्ते से पहले सामने वाले के व्यक्तित्व को समझना पसंद करेंगे। 15 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे और आप अपनी निजी जरूरतों के प्रति ज्यादा सजग होंगे। इस समय का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने और अहम रिश्तों को मजबूत करने में करें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
शिक्षा
विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में अनुशासित दिनचर्या अपनानी होगी। कठिन विषयों के रिवीजन की जरूरत महसूस होगी। सप्ताह के शुरुआती दिनों में एक-एक अध्याय उठाकर उसके सवाल हल करें।
आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में वक्री हैं, जो लगातार प्रयास, धैर्य और नियमित अभ्यास पर जोर देते हैं। इंजीनियरिंग, गणित, शोध या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र अपनी नींव मजबूत करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और जरूरी अकादमिक काम आगे न खिसकाएं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र मॉक टेस्ट दें और अपनी पुरानी चूकों का विश्लेषण करें। नए कोर्स पर विचार हो तो विकल्पों की तुलना करके ही आगे बढ़ें।
निष्कर्ष
यह सप्ताह मकर राशि के जातकों से धैर्य, अनुशासन और सावधानी भरे निर्णयों की अपेक्षा रखता है। पेशेवर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आर्थिक मामले भी करीबी नजर मांगेंगे। 13 नवंबर से बुधदेव मार्गी होंगे और संवाद धीरे-धीरे सुधरेगा, फिर भी जरूरी चर्चाओं में जल्दबाजी न करें। व्यावहारिक समाधान पर ध्यान दें, रिश्तों को स्वस्थ रखें और अपनी सेहत को पूरा महत्व दें। आपकी निरंतर मेहनत इस सप्ताह की चुनौतियों को संभाल लेगी।
उपाय
- प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
- शनिवार को शनिदेव के समक्ष तिल के तेल का दीया जलाएं, श्रद्धा से शनि मंत्र का जप करें और बुजुर्गों, श्रमिकों या जरूरतमंदों की सेवा करें।
- आर्थिक लेन-देन में ईमानदारी रखें, मतभेद में मधुर वाणी बोलें और नियमित प्रार्थना से मन को स्थिर करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
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