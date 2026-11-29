आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव पूरे हफ्ते तुला राशि में पहले भाव में रहेंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में हैं और 2 दिसंबर को बुधदेव भी यहीं आएंगे। शनिदेव वक्री होकर मीन राशि के छठे भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि के चौथे भाव में और केतु कर्क राशि के दसवें भाव में प्रवेश करेंगे।

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर, रिश्तों और कामकाज की जिम्मेदारियों में अहम हलचल लेकर आ रहा है। निजी और पेशेवर जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत इस बार ज्यादा महसूस होगी। हफ्ते के आखिर में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने निजी लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। परिवार, प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों और रचनात्मक रुचियों में बदलाव के संकेत हैं। धैर्य के साथ चलेंगे तो हर स्थिति को अच्छे से संभाल लेंगे।

परिवार और रिश्ते घर और रिश्तों के मामलों में इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। काम की व्यस्तता के बीच परिवार वाले आपसे ज्यादा समय और साथ की उम्मीद करेंगे। 5 दिसंबर को राहु चौथे भाव में आएंगे और घर के माहौल में कुछ बदलाव दिख सकता है। कोई पुराना मनमुटाव फिर से चर्चा में आ सकता है।

माता पिता या घर के बड़ों से बात करते समय भावुक होकर जवाब न दें। आपकी राशि में शुक्रदेव आकर्षण और रोमांस बढ़ाएंगे। शादीशुदा लोगों के बीच नजदीकी बढ़ेगी और अविवाहितों पर मेलजोल के दौरान किसी की नजर पड़ सकती है। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब अपनी खुशी और अपने मन की बातों को महत्व देने का मन करेगा।

स्वास्थ्य इस हफ्ते संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। काम और घर की चिंताओं से मानसिक थकान हो सकती है। दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में अपनी सेहत को अनदेखा न करें। समय पर खाना और पूरी नींद लें, खासकर हफ्ते के बीच में जब चंद्रदेव बारहवें भाव में होंगे और नींद कच्ची रह सकती है।

सैर, योग और ध्यान से मन शांत रहेगा। 5 दिसंबर को केतु दसवें भाव में आएंगे और आप काम और निजी जीवन के संतुलन पर दोबारा सोचेंगे। पर्याप्त आराम कीजिए और बेवजह के तनाव से दूर रहिए। शिक्षा रचनात्मक विषय, मैनेजमेंट, कानून, मीडिया या कम्युनिकेशन पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह हफ्ता अच्छे मौके लेकर आएगा। शिक्षकों या मेंटर से उपयोगी सलाह मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी रिवीजन और नियमित अभ्यास पर ध्यान दें।

4 दिसंबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हफ्ते के बीच में मन कुछ भटका सा रह सकता है, इसलिए मोबाइल और फालतू बातों से दूरी रखें। अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत ही अच्छे नतीजे दिलाएगी।

निष्कर्ष कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता घर में फेरबदल, पैसों की योजना और रिश्तों में नए अनुभवों का है। 5 दिसंबर का राहु केतु गोचर घर और करियर की प्राथमिकताओं में बदलाव ला सकता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर तस्वीर और साफ होगी।