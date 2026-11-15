तुला साप्ताहिक राशिफल: शुक्र के राशि में लौटने से चमकेगा व्यक्तित्व, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार; पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आकर दूसरे भाव को सक्रिय करेंगे। मंगलदेव सिंह राशि में ग्यारहवें भाव में और बुधदेव आपकी राशि में हैं। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव कन्या राशि के बारहवें भाव की नीच अवस्था से निकलकर 22 नवंबर को आपकी राशि में लौटेंगे।

शनिदेव मीन राशि में वक्री गति से चल रहे हैं, जबकि गुरुदेव व केतुदेव सिंह राशि में और राहुदेव कुंभ राशि में स्थित हैं। यह सप्ताह धन वृद्धि और रिश्तों, दोनों में सावधानी भरे कदमों की मांग करता है। आर्थिक निर्णय, पेशेवर घटनाक्रम और रिश्तों में बदलाव, तीनों एक साथ चलेंगे।

सप्ताह के ज्यादातर दिन मन में थोड़ी सुस्ती रह सकती है, पर अंतिम दिन से आत्मविश्वास, व्यक्तित्व का आकर्षण और रिश्तों में अपनापन बढ़ने लगेगा। आर्थिक अनुशासन बनाए रखें और किसी भी निर्णय में उतावलापन न दिखाएं। स्वास्थ्य सप्ताह की शुरुआत में सेहत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। शुक्रदेव कन्या राशि में बारहवें भाव में नीच के हैं, इसलिए विश्राम, नींद और भावनात्मक सेहत पर ध्यान दें। 22 नवंबर को उनके आपकी राशि में आने के बाद शरीर में नई ताजगी महसूस होगी।

शनिदेव मीन राशि में छठे भाव में वक्री हैं, जो अनुशासन और नियमित स्वास्थ्य आदतों को जरूरी बनाते हैं। अनियमित भोजन और काम के अत्यधिक भार से बचें। पर्याप्त आराम लें और दैनिक दिनचर्या में टहलना या हल्का व्यायाम शामिल करें। मामूली तकलीफों की अनदेखी न करें।

परिवार और रिश्ते परिवार और रिश्तों में इस सप्ताह कुछ बदलाव आएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में आएंगे, तब परिवार में कुछ अहम चर्चाएं हो सकती हैं। शब्दों का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि छोटी असहमति भी अनावश्यक रूप से जटिल हो सकती है। विवाहित जातक अपने साथी को पर्याप्त समय और ध्यान दें।

22 नवंबर को शुक्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो आपके निजी जीवन के लिए बड़ी घटना है। राशि स्वामी के अपनी राशि में लौटने से आपका आकर्षण, आत्मविश्वास और स्नेह जताने का तरीका निखरेगा। उसी दिन चंद्रदेव भी सातवें भाव में होंगे, जो दांपत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। सिंगल जातक दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे या कोई रोचक प्रस्ताव पा सकते हैं।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक प्रोडक्टिव रहेगा, खासकर रचनात्मक विषय, प्रबंधन, संचार या शोध के छात्रों के लिए। बुधदेव आपकी राशि में हैं, तो आपकी तार्किक सोच बढ़ेगी और आप विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे।

सामाजिक गतिविधियां कभी-कभी पढ़ाई से ध्यान बंटा सकती हैं।

प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं और जरूरी असाइनमेंट समय पर पूरे करें। 22 नवंबर को शुक्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो कलात्मक रुचियों और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र नियमित दोहराव और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें।

निष्कर्ष यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक सजगता, पारिवारिक चर्चाओं और व्यक्तिगत परिवर्तन का रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में जाना बचत और पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाएगा। 22 नवंबर को शुक्रदेव आपकी राशि में आकर नया आत्मविश्वास और आकर्षण देंगे। अगला सप्ताह रिश्तों, करियर और आर्थिक योजना में और प्रगति ला सकता है।