Libra Weekly Horoscope: जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी, पढ़ें तुला का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) भावनात्मक गहराई, संतुलन और निरंतर प्रगति का प्रतीक रहेगा। चंद्र देव इस दौरान कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे। इससे आपका ध्यान करियर और पहचान से मित्रता और सहयोग की ओर, और फिर सोच समझकर योजना बनाने पर केंद्रित होगा। बुध देव का वक्री होना वृश्चिक राशि में भावनात्मक समझ, मजबूत बातचीत और पुराने जिम्मेदारियों की समीक्षा करने का अवसर लाएगा।

परिचय तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलन साधने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, 10 से 12 नवंबर तक, चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, यह समय पेशेवर उपलब्धियों, सामाजिक पहचान और जिम्मेदारियों को समझने का है। 12 नवंबर की शाम से 14 नवंबर तक जब चंद्र देव सिंह राशि में आएंगे, तब आप दोस्तों, नेटवर्क और समूहों के साथ सहयोग और नजदीकी महसूस करेंगे। 15 से 16 नवंबर तक जब चंद्र देव कन्या राशि में होंगे, तब खुद को परखने, मन की शांति और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सप्ताह के अंत में, 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक शक्ति बढ़ाने का संकेत है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह मन और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं, इसलिए डेली रूटीन और पौष्टिक भोजन अपनाएं। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, तो ऊर्जा और जोश महसूस होगा, हल्के व्यायाम, डांस या ग्रुप एक्टिविटीज लाभदायक रहेंगी। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर पाचन और नींद के पैटर्न पर ध्यान देने का संकेत देता है। बुध देव के वक्री होने से मानसिक बेचैनी या अधिक सोचने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए गहरी सांसों का अभ्यास और ध्यान मन को स्थिर करेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) रिश्तों में इस सप्ताह जोश और गहराई दोनों रहेंगी, लेकिन धैर्य जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियां या संवेदनशील पल सामने आ सकते हैं। बुध देव के वक्री होने से पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत दोबारा सामने आ सकती है, इन्हें समझदारी से संभालें। मध्य सप्ताह में सिंह राशि के चंद्र आपको दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुशहाल समय देंगे, जबकि सप्ताह के अंत में कन्या राशि का गोचर आत्मचिंतन और समझ बढ़ाएगा। रिश्तों में संतुलन और शालीनता बनाए रखें, सच्चे बातचीत से रिश्ते और मजबूत होंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और क्रिएटिविटी का संतुलन लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव क्रिएटिव विषयों, समूह अध्ययन और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर फोकस और रिविजन के लिए अनुकूल रहेगा। बुध देव के वक्री रहने से यह समय पुराने विषयों का रिविजन, नोट्स सुधारने और विचारों या सोच को गहराई से समझने का है।