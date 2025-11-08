Leo Weekly Horoscope: आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, पढ़ें सिंह का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) तेजी से भावनाओं के बदलने और व्यक्तिगत विकास का प्रतीक है। इस दौरान जब चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गोचर करेंगे, तो आपकी ऊर्जा सोच समझ से आत्मविश्वास और फिर प्रैक्टिकल स्थिरता की ओर बढ़ेगी। साप्ताहिक ग्रह स्थिति आपको महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने का संदेश देती है। बुध देव के वक्री होने से रिश्तों में कमिटमेंट करने से पहले धैर्य रखें और सोच समझ कर निर्णय लें।

परिचय सप्ताह की शुरुआत 10 नवंबर से 12 नवंबर तक चंद्र देव के कर्क राशि में गोचर के साथ होगी। यह समय भावनात्मक शांति और खुद को जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 12 नवंबर की शाम से 14 नवंबर तक जब चंद्र देव आपकी ही राशि सिंह में रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यह समय आपके व्यक्तित्व की चमक को दुबारा स्थापित करने का है। 15 नवंबर से 16 नवंबर तक जब चंद्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह वित्तीय मामलों, रूटीन और योजनाओं में स्पष्टता लाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य देव के वृश्चिक राशि में प्रवेश से भावनात्मक गहराई, घर-परिवार के मुद्दों और मन की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर 2025) स्वास्थ्य इस सप्ताह भावनात्मक लहरों के साथ जुड़ा रहेगा। कर्क राशि में चंद्र देव के गोचर से सप्ताह की शुरुआत में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, आराम और पोषण देने वाली रूटीन अपनाएं। जब चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, तो ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी, व्यायाम, सूर्यस्नान और शारीरिक सक्रियता के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर पाचन और जल संतुलन पर ध्यान देने की सलाह देता है। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि ज्यादा तनाव या बेवजह खाने से बचें और ध्यान, गहरी सांसें या भरपूर नींद जैसी आदतें अपनाएं ताकि ऊर्जा संतुलित रहे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर 2025) इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ मुख्य रहेंगे। कर्क राशि में चंद्र देव के गोचर से परिवार में सुकूनभरी बातचीत और भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। बुध देव के वक्री रहने से पुराने रिश्तों या अधूरी बातों का फिर से जिक्र हो सकता है, शांत मन से बातचीत करें। जब चंद्र देव सिंह राशि में आएंगे, तो प्रेम और गर्मजोशी बढ़ेगी, जिससे पारिवारिक और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर प्रैक्टिकल बातचीत और जिम्मेदारियों के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि ईमानदार और कोमल बातचीत से रिश्ते और मजबूत होंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर 2025) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव याद रखने की क्षमता और समझ को गहरा करेंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास को निखारेगा। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव ग्रुप में एनालिटिकल विषयों, रिविजन और अध्ययन की क्षमता को बढ़ाएंगे। बुध देव के वक्री होने से यह समय पुराने पाठों की समीक्षा और सुधार के लिए उत्तम रहेगा। साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि फोकस बनाए रखें और नई चीजों में जल्दबाजी न करें।