Taurus Weekly Horoscope: सोच-समझकर कदम उठाएं, पढ़ें वृषभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) वृषभ राशि के लिए आराम, प्रैक्टिकल सोच और भावनात्मक धैर्य के बीच संतुलन बनाने की सलाह देता है। इस सप्ताह चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे —जिससे आपका ध्यान बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव से घर-परिवार के मामलों की ओर, और फिर क्रिएटिविटी पर केंद्रित होगा। बुध देव वक्री हैं, इसलिए पुरानी चर्चाओं या अधूरे वादों पर फिर से विचार करने का समय मिलेगा। साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि निर्णय लेते समय जमीन से जुड़े रहें और सोच-विचार करें।

परिचय वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिर प्रगति, मन की शांति और विश्वास से भरा रहेगा। 10 से 12 नवंबर तक चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता और प्रियजनों के साथ बातचीत बढ़ेगी। 13 से 14 नवंबर तक चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जो घर की सुख-सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 15 से 16 नवंबर तक चंद्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपको प्लानिंग से काम करने और खुद को क्रिएटिव ढंग से अपनी बात कह ने की प्रेरणा देंगे। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों और साझा जिम्मेदारियों में गहराई और निष्ठा बढ़ेगी।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपकी भावनात्मक स्थिति से जुड़ा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे मूड स्विंग या बिना सोचे-समझे खाने की आदत बढ़ सकती है। आराम और संयम जरूरी रहेगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन मीठा या भारी भोजन से बचें। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर आपको फिर से डेली रूटीन, सही भोजन और खुद के देखभाल की ओर प्रेरित करेगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, भरपूर नींद, सही मात्रा में पानी और ध्यान जैसे अभ्यास आपकी स्थिरता बनाए रखेंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) यह सप्ताह भावनाओं और रिश्तों में गहराई लाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव आपको दिल से जुड़ी बातचीत, पुरानी यादें और भावनाओं से जोड़ेंगे। बुध देव के वक्री रहने से पुराने रिश्ते या अधूरी बातें दोबारा सामने आ सकते हैं, इन्हें समझदारी से संभालें। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर परिवार में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ाएगा। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर रिश्तों में सहयोग, स्पष्टता और सोच-समझकर कदम उठाने को बढ़ावा देगा। साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि जिद्दी व्यवहार से बचें और सहानुभूति से बातचीत करें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह खुद पर नियंत्रण और अनुशासन का अभ्यास करने का समय है। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव भावनात्मक रूप से सीखने और रिसर्च के लिए अनुकूल रहेंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का प्रभाव क्रिएटिव विषयों में उत्साह लाएगा, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना भी रहेगी। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर फोकस और अध्ययन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। बुध देव के वक्री होने के कारण पुराने विषयों का रिविजन और नींव मजबूत करना अधिक लाभदायक रहेगा।