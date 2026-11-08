सिंह साप्ताहिक राशिफल: मंगल गोचर बढ़ाएगा आत्मविश्वास, बढ़ेगी कमाई या धन हानि के योग; जानें पूरे सप्ताह का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव पूरे सप्ताह तुला राशि में नीच अवस्था में रहेंगे। 12 नवंबर को मंगलदेव आपकी राशि यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे, जहां गुरुदेव और केतुदेव पहले से विराजमान हैं। 13 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। शुक्रदेव कन्या राशि के दूसरे भाव में वक्री और नीच, शनिदेव मीन राशि में वक्री और राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे।

यह सप्ताह आपके भीतर छिपी हिम्मत और महत्वाकांक्षा को बाहर लाने वाला है। करियर, धन और रिश्तों, हर जगह कुछ न कुछ नया घटेगा। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कमर कस लेंगे और लोग आपकी लगन देखकर प्रभावित होंगे। फिर भी दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने या अधीरता दिखाने से बात बिगड़ सकती है।

सप्ताह के आखिरी दिनों में रुकी हुई चर्चाओं को गति मिलेगी। धन की योजना बनाकर चलना और भावनाओं पर काबू रखना इस पूरे सप्ताह जरूरी रहेगा। आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान बनेगी। स्वास्थ्य सेहत के मामले में यह सप्ताह सावधानी बरतने का है। 12 नवंबर को मंगलदेव आपकी राशि में आएंगे और शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। फिर भी दौड़, वर्कआउट या खेल में अपनी हद से आगे न जाएं, वरना मोच या थकावट हो सकती है।

नीच के सूर्यदेव तुला राशि में हैं, जो कभी-कभी आपकी ताकत और भरोसे को कमजोर कर सकते हैं।

संतुलित भोजन लें, पानी भरपूर पिएं और नियमित समय पर सोएं। ज्यादा मसालेदार खाने से एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। ध्यान और प्राणायाम, मन की बेचैनी और मानसिक दबाव को शांत रखेंगे। छोटी परेशानियों की अनदेखी न करें। परिवार और रिश्ते रिश्तों में इस सप्ताह कुछ बदलाव दिखेंगे। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में चौथे भाव में आएंगे और आपका ध्यान घर के कामों और परिवार की जरूरतों पर जाएगा। माता-पिता के साथ बैठकर कुछ घरेलू फैसले भी हो सकते हैं। 12 नवंबर को मंगलदेव आपकी राशि में आकर जुनून और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, मगर जब कोई आपसे असहमत होगा तो धैर्य खोने का खतरा भी रहेगा।

उसी दिन चंद्रदेव धनु राशि में पांचवें भाव में पहुंचेंगे और माहौल खुशनुमा होगा। बच्चों के साथ मस्ती, दोस्तों के साथ आउटिंग या साथी के साथ लंबी बातचीत मन को सुकून देगी।

विवाहित जातक बेवजह की नोकझोंक से बचें और साथी पर पूरा ध्यान दें। सिंगल जातक अपनी भावनाएं खुलकर कहेंगे, पर सामने वाले की अपेक्षाएं जाने बिना रिश्ते में जल्दी न करें। वक्री शुक्रदेव किसी पुराने प्रेम संबंध की याद भी दिला सकते हैं।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा तैयारी का रहेगा। इन दिनों अधूरे नोट्स पूरे कर लें और जिन विषयों में कमजोरी है, उनकी जांच कर लें। शिक्षकों से पहले ही अपने सवाल पूछ लें। 12 नवंबर को मंगलदेव आपकी राशि में आएंगे और पढ़ाई के प्रति उत्साह तेजी से बढ़ेगा। स्कूल-कॉलेज की प्रतियोगिता, प्रेजेंटेशन या किसी अकादमिक गतिविधि में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र नियमित अभ्यास करें। उच्च शिक्षा के छात्र नए विषय या प्रोफेशनल कोर्स चुनने पर विचार कर सकते हैं। प्रबंधन, मीडिया, अभिनय और नेतृत्व से जुड़े विषयों के छात्रों में खास उत्साह रहेगा। अपनी तैयारी पर ओवर कॉन्फिडेंट न हो।

निष्कर्ष यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए बढ़े हुए भरोसे, महत्वाकांक्षा और पेशेवर सक्रियता का रहेगा। 12 नवंबर को मंगलदेव का आपकी राशि में आना आपको बड़े कदम उठाने का हौसला देगा। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होकर संवाद को बेहतर बनाएंगे। अनावश्यक बहस और जल्दबाजी वाले आर्थिक फैसलों से दूर रहें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाकर आप सार्थक प्रगति कर सकते हैं।