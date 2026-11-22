आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 28 नवंबर को वे कर्क राशि में बारहवें भाव में जाएंगे। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव पूरे सप्ताह वृश्चिक राशि में चौथे भाव में रहेंगे।

मंगलदेव, गुरुदेव और केतुदेव आपकी ही राशि सिंह में लग्न भाव में बैठे हैं। बुधदेव तुला राशि में तीसरे भाव में हैं और शुक्रदेव भी इसी सप्ताह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मीन राशि में आठवें भाव में वक्री हैं और राहुदेव कुंभ राशि में सातवें भाव में हैं।

यह सप्ताह आपकी लीडरशिप को निखारेगा। भाग्य का साथ, ऑफिस में नई भूमिका और दोस्तों से लाभ, तीनों एक-एक करके सामने आएंगे। सप्ताह के आखिर में चंद्रदेव बारहवें भाव में आकर थोड़ा आराम और एकांत मांगेंगे। अपनी राशि में बैठे मंगलदेव और केतुदेव कभी-कभी आपको बेसब्र बना सकते हैं। शुक्रदेव तीसरे भाव में आकर बोली में मिठास देंगे, बस उसका सही इस्तेमाल कीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरेंगे, तो यह सप्ताह आपका रहेगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपकी राशि में बैठे मंगलदेव और केतुदेव शरीर में बेचैनी और जल्दबाजी बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा भरपूर रहेगी, पर उसे सही दिशा में खर्च करना जरूरी है। जिम में भारी वजन उठाने या दौड़-भाग में अति करने से बचें और पर्याप्त विश्राम लें।

नींद का समय बिगड़ने न दें और सिरदर्द या आंखों की जलन जैसी छोटी परेशानियों को भी अनदेखा न करें। एक ही समय में बहुत सारे कामों में हाथ डालने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। 28 नवंबर को चंद्रदेव बारहवें भाव में जाएंगे, तब शरीर को रिलैक्स करने की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। उस दिन खुद को थोड़ी छुट्टी दें और बेवजह की चिंता से दूर रहें।

परिवार और रिश्ते निजी जीवन में इस सप्ताह थोड़े धैर्य की जरूरत है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चौथे भाव में हैं, तो घर के फैसलों में आपकी भूमिका बढ़ेगी। ऑफिस की टेंशन घर पर न लाएं, क्योंकि मंगलदेव आपकी राशि में रहकर बोली को तीखा बना सकते हैं। अपनी चिंता शांत तरीके से जाहिर करेंगे, तो कोई मनमुटाव नहीं होगा।

शुक्रदेव तुला राशि में आकर जीवनसाथी से बातचीत को सरल बनाएंगे और साथ में घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। विवाहित दंपती आने वाले कल की योजनाओं पर बैठकर बात करें, छोटी गलतफहमियां अपने आप दूर होंगी। अविवाहित जातकों को किसी छोटी यात्रा या दोस्तों की महफिल में कोई अपना सा लग सकता है। 28 नवंबर के बाद मन थोड़ा खुद में रहेगा।

शिक्षा किताबों से दोस्ती इस सप्ताह आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाएगी। 23 नवंबर को भाग्य भाव में बैठे चंद्रदेव उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गुरुजनों से मार्गदर्शन के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। जिस टॉपिक में उलझन है, उसे इसी दौरान अपने शिक्षक से समझ लें।

26 नवंबर से चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, तब समझने और याद रखने की ताकत बढ़ेगी। मैनेजमेंट, लॉ, आईटी, मीडिया और आर्ट्स के विद्यार्थियों को ग्रुप डिस्कशन से नया नजरिया मिलेगा। परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र रोज रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें। अपनी तैयारी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके ढील न दें।

निष्कर्ष यह सप्ताह करियर में नए मौके जांचने, बेहतर तरीके से बातचीत करने और धन से जुड़े अहम निर्णय लेने का है। 24 नवंबर को चंद्रदेव का दसवें भाव में आना कामकाज के लिहाज से खास रहेगा। अगले सप्ताह अधूरे काम पूरे करने और अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान रहेगा। बेसब्री पर काबू रखें और व्यावहारिक बने रहें।