Leo Monthly Horoscope November 2025: कैसा रहेगा सिंह राशि का यह महीना? पढ़ें मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (Leo November 2025 Horoscope) सिंह राशि के जातकों के लिए खुद के विकास, परिवार की जिम्मेदारियों और काम के नए मौकों को लेकर एक्टिव रहने का है। महीने के बीच में, आपके स्वामी ग्रह सूर्य के राशि बदलने से यह समय धैर्य, समझदारी और सोच-समझकर योजना बनाने पर केंद्रित रहेगा। मासिक राशिफल बदलाव को शांति और संतुलन के साथ अपनाने की प्रेरणा देता है।

परिचय महीने की शुरुआत में सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके संचार और सहयोग कौशल को बढ़ाता है, जिससे आप अपने विचारों को आत्मविश्वास और आकर्षण के साथ इजहार कर पाते हैं। 16 नवंबर को जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका ध्यान, घर, परिवार और खुद के तरफ केंद्रित होगा। 23 नवंबर को जब बुध वृश्चिक से वक्री होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब कुछ गलतफहमियां या भावनात्मक उलझने सामने आ सकते हैं। मासिक राशिफल संकेत देता है कि यह महीना महत्वाकांक्षा और भावनात्मक स्थिरता के बीच संतुलन साधने का है।

स्वास्थ्य – सिंह मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) इस महीने स्वास्थ्य आपके मानसिक संतुलन पर निर्भर करेगा। सूर्य का तुला राशि में गोचर शुरू के दिनों में जीवनशैली को संतुलित रखता है। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश से जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। मासिक राशिफल सुझाव देता है कि ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर ऊर्जा बढ़ा देता है, लेकिन अधिक मेहनत से थकान भी हो सकती है। उचित आराम, भरपूर पानी और पौष्टिक आहार पर ध्यान दें। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही आप दुबारा अनुशासित और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

परिवार और संबंध – सिंह मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) इस महीने परिवार और रिश्तों की अहमियत ज़्यादा महसूस होगी। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपको घर और प्रियजनों के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाता है। मासिक राशिफल के अनुसार 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने से संचार में गलतफहमियां या तनाव की स्थिति बन सकती है। बातचीत में शांति और समझदारी बनाए रखें। कपल्स को आपसी समझ और प्रेम में नयापन महसूस होगा, जबकि सिंगल्स को किसी पुराने परिचित से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। शुक्र के गोचर से रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और मेलजोल बढ़ेगा।

शिक्षा – सिंह मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) छात्रों के लिए यह महीना सोच समझकर और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का है। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर फोकस और इच्छाशक्ति बढ़ाता है। बुध के वक्री होने पर आपका ध्यान भटक सकता है। मासिक राशिफल सलाह देता है कि नए विषयों की शुरुआत करने के बजाय पुराने टॉपिक्स की रिवीजन करें। क्रिएटिव और रिसर्च से जुड़े कामों में बढ़िया नतीजे मिलेंगे। दोस्तों के साथ पढ़ाई और चर्चा करने से समझ और भी अच्छी होगी।