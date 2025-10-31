Gemini Monthly Horoscope November 2025: नए कार्यों में जल्दबाजी से बचें, पढ़ें मिथुन का मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 मानसिक स्पष्टता, करियर में बदलाव और भावनाओं में नयापन लाएगा। आपके स्वामी ग्रह बुध इस महीने वक्री रहेंगे, इसलिए बातचीत, यात्रा और निर्णय लेने में सावधानी आवश्यक है। यह समय धैर्य, फोकस और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है।

परिचय महीने की शुरुआत में सूर्य तुला राशि में रहकर आपकी क्रिएटिविटी, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से आपका ध्यान, स्वास्थ्य, काम और रोजमर्रा की आदतों पर जाएगा। बुध देव महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में रहेंगे और 23 नवंबर को वक्री होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह संकेत देता है कि आपको पुराने फैसलों पर फिर से सोचने और बातचीत के तरीके में सुधार लाने की जरूरत है। यह समय नए कार्यों में जल्दबाजी करने की बजाय योजनाओं को बेहतर करने के लिए सही रहेगा।

स्वास्थ्य – मिथुन मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) इस महीने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। सूर्य और मंगल दोनों आपकी छठे भाव (स्वास्थ्य भाव) को प्रभावित करेंगे, जिससे कार्य और निजी जीवन में असंतुलन, थकान या तनाव ला सकता है। ध्यान, योग और हल्की शारीरिक गतिविधियां अपनाएं। बुध के वक्री होने पर मानसिक थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करना ज़रूरी है। भोजन समय पर लें और देर रात तक काम करने से बचें। 28 नवंबर को शनि देव के मार्गी होने पर आप खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक और संतुलित महसूस करेंगे।

परिवार और रिश्ते – मिथुन मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) इस महीने रिश्ते बातचीत और समझ से मज़बूत होंगे। सूर्य के तुला राशि में रहने से रोमांस और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, जबकि वृश्चिक राशि में प्रवेश के बाद रिश्तों में गहराई और ईमानदारी की जरूरत होगी। 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होने से गतलफहमियां या पुराने लोगों से दोबारा संपर्क बन सकता है। कपल्स को बातचीत में स्पष्टता रखनी चाहिए ताकि तनाव न बढ़े। सिंगल्स के लिए पुराने प्रेम संबंध फिर से उभर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्थिति को समझें।

शिक्षा – मिथुन मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) छात्रों के लिए यह महीना मेहनत से भरा और सोच-विचार करने वाला रहेगा। बुध की स्थिति एनालिटिकल सोच और रिसर्च के कार्यों के लिए अनुकूल है, खासकर वक्री होने से पहले। 23 नवंबर के बाद नए विषय शुरू करने की बजाय पुराने विषयों की रिवीजन करें। मंगल की स्थिति फोकस बढ़ाएगी, लेकिन अधिक जिम्मेदारी लेने से मानसिक थकान हो सकती है। पढ़ाई में लगातार मेहनत करें और शिक्षकों से सलाह लेते रहें।

निष्कर्ष – मिथुन मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) नवंबर 2025 मिथुन जातकों को अपने में सुधार और अनुशासन की ओर प्रेरित करेगा। बातचीत और परिस्थितियां आपकी सहनशक्ति की परीक्षा लेंगे, लेकिन सोच-समझ और लगन से आखिर में सफलता जरूर मिलेगी। कार्य, स्वास्थ्य और रिश्तों में स्पष्टता पर ध्यान दें। 28 नवंबर को शनि देव के मार्गी होने से स्थिरता और आत्मविश्वास की नई लहर महसूस होगी, जो दिसंबर की शुरुआत को मजबूत बनाएगी।