आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह दफ्तर की मेहनत और घर के सुकून के बीच संतुलन बनाने का है। शुरू के दो दिन काम का दबाव रहेगा, फिर दोस्तों का साथ मिलेगा और सप्ताह के आखिर में चंद्रदेव के अपनी राशि में आने से मन को ठहराव मिलेगा।

शुक्रदेव का चौथे भाव में आना घर में प्रेम और सुविधा बढ़ाएगा। वहीं नौवें भाव में वक्री शनिदेव लंबे लक्ष्यों के लिए धीरज रखने की सलाह देते हैं। मन की बात शांति से रखेंगे, तो हर काम में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य अपनी दिनचर्या पर इस सप्ताह आपको पूरा ध्यान रखना होगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में ऑफिस का तनाव शरीर पर भी असर दिखा सकता है। मंगलदेव धन भाव में बैठकर खान-पान को अनियमित बना सकते हैं, जंक फूड और बार-बार चाय पीने की आदत से बचें।

भोजन कभी न छोड़ें और रात की नींद पूरी करें। पेट से जुड़ी हल्की परेशानी को भी गंभीरता से लें। 28 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा और छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं। ज्यादा सोचने के बजाय किसी अपने से बात करें या हल्का संगीत सुनें।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक जीवन इस सप्ताह आपके लिए सुख का कारण बनेगा। शुक्रदेव तुला राशि में चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जो घर में मेल-जोल और आराम का माहौल बनाएंगे। पति-पत्नी के बीच भरोसा मजबूत होगा और जीवनसाथी आपकी मेहनत की खुलकर तारीफ कर सकते हैं। अविवाहित जातकों को किसी सामाजिक मेल-मिलाप में कोई भा सकता है, पर रिश्ते की ओर बढ़ने से पहले एक-दूसरे की अपेक्षाएं जान लें।

28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में आकर भावनाओं को गहरा करेंगे और आप परिवार के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। किसी पुराने गिले-शिकवे को दूर करने का यह अच्छा समय है। माताजी के साथ आपका रिश्ता और मधुर होगा, उनकी सेहत और जरूरतों का भी ख्याल रखें।

शिक्षा पढ़ाई के मामले में यह सप्ताह औसत से बेहतर रहने वाला है। सूर्यदेव पांचवें भाव में रहकर तर्क करने की क्षमता और रचनात्मकता दोनों को मजबूत करेंगे। परीक्षा देने वाले छात्र इस समय पुराने अध्याय दोहराएं और बचे हुए असाइनमेंट पूरे करें।

उच्च शिक्षा की राह पर बढ़ रहे विद्यार्थी अपने प्रोफेसर या मेंटर से आगे की पढ़ाई पर चर्चा कर सकते हैं। 28 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा और आप अपना स्टडी प्लान नए सिरे से बना पाएंगे। ध्यान भटकाने वाली आदतों को इस सप्ताह थोड़ा पीछे छोड़ दें। रोज सुबह कुछ मिनट पिछला पढ़ा हुआ दोहराने की आदत डालें।

निष्कर्ष यह सप्ताह आपको करियर, धन की योजना और घरेलू रिश्तों में आगे ले जाएगा। शुक्रदेव घर का माहौल सुधारेंगे, वहीं सप्ताह के अंत में चंद्रदेव के अपनी राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला सप्ताह संवाद, छोटी यात्राओं और नई शुरुआत की ओर ध्यान दिलाएगा। संयम रखें और विवाद से बचें।