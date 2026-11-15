कर्क साप्ताहिक राशिफल: नौकरी में होगा बदलाव, खर्च और बचत में रखें संतुलन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपके लिए धन कमाने के अवसर तो लाएगा, पर उन्हें संभालने के लिए धैर्य और भावनात्मक संतुलन दोनों चाहिए होंगे। कार्यस्थल की जिम्मेदारियां और परिवार से जुड़ी कुछ अहम बातें आपका समय मांगेंगी। संतान, पढ़ाई और रचनात्मक रुचियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। सप्ताह के अंत तक घरेलू सुख और अपने आराम का ख्याल भी मन में रहेगा। भावुक होकर कोई निर्णय न लें और जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता बनाने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य स्वास्थ्य संभला रहेगा, पर भावनात्मक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना होगा। शनिदेव मीन राशि में नौवें भाव में वक्री हैं, जो आपको अपनी जीवनशैली और मानसिक सेहत की ओर ध्यान देने को कहेंगे। 17 से 20 नवंबर के बीच चंद्रदेव आठवें भाव में रहेंगे, इन दिनों बेवजह की आशंकाओं को मन में जगह न दें।

जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें और नियमित समय पर सोएं। पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण थकावट हो सकती है। सुबह-शाम टहलना, ध्यान और किसी शांत वातावरण में समय बिताना आपको तरोताजा करेगा। मामूली परेशानियों की अनदेखी न करें।

परिवार और रिश्ते सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में हैं, जिससे साझेदारी और दांपत्य समझ अहम हो जाएगी। विवाहित जातक बेवजह की बहस से दूर रहें और साथी को पूरा समय दें। 20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में आएंगे, तब यात्रा, आध्यात्मिक गतिविधियों या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा का माहौल बनेगा।

22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आकर चौथे भाव को सक्रिय करेंगे। इससे घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार के साथ मिल-बैठने के मौके मिलेंगे। कोई घरेलू समारोह या रिश्तेदारों का आना-जाना हो सकता है। सिंगल जातकों के प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखेंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मक अध्ययन और अकादमिक विकास के लिए अनुकूल है। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आकर पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे, जो शिक्षा, बुद्धि और एकाग्रता का भाव है। इससे परीक्षा, शोध और जरूरी असाइनमेंट पर ध्यान लगाना आसान होगा।