आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कन्या राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता रचनात्मक मौकों, पैसों की समझदारी और रिश्तों में अहम मोड़ का है। निजी खुशी, करियर में बढ़त और भविष्य की सुरक्षा, तीनों पर आपका ध्यान रहेगा।

हफ्ते के बीच में अपनी जिम्मेदारियों और निजी फैसलों को लेकर आप ज्यादा सजग दिखेंगे। आखिरी दिनों में प्रेम जीवन, रचनात्मक रुचियों और पैसों की योजना में कुछ बदलाव महसूस होगा। बेवजह की चिंता छोड़िए और अपनी व्यावहारिक समझ पर भरोसा रखिए।

परिवार और रिश्ते रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता खुशियां लेकर आएगा। धन भाव में शुक्रदेव परिवार में मिठास बनाए रखेंगे और अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। शादीशुदा लोग पैसों, घर की जिम्मेदारियों या आगे की योजना पर साथी से बात कर सकते हैं। सातवें भाव में वक्री शनिदेव हैं, इसलिए साथी की हर बात में कमी निकालने से बचिए।

अविवाहित लोगों को दोस्तों के जरिए किसी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। 5 दिसंबर को राहु पांचवें भाव में आएंगे और प्रेम संबंधों में थोड़ा भ्रम बना सकते हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें। माता पिता बच्चों की पढ़ाई और उनकी निजी परेशानियों पर ध्यान दें। आपका धैर्य घर का माहौल अच्छा रखेगा।

स्वास्थ्य अनुशासित जीवनशैली ही इस हफ्ते आपको फिट रखेगी। हफ्ते के बीच में जब चंद्रदेव आपकी राशि में होंगे, तब शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी। लेकिन काम और घर की जिम्मेदारियां कभी कभी मानसिक थकान दे सकती हैं। बेवक्त खाने की आदत छोड़ें और रोज थोड़ा शारीरिक श्रम जरूर करें। सैर, योग और ध्यान मन को संतुलित रखेंगे। पाचन और नींद पर ध्यान दें। हफ्ते की शुरुआत में बारहवें भाव का असर नींद पर पड़ सकता है, इसलिए देर रात तक जागने से बचिए। बेवजह की फिक्र को अपनी दिनचर्या बिगाड़ने न दें।

शिक्षा छात्रों के लिए यह हफ्ता मिला जुला मगर काम का रहेगा। रचनात्मक विषय, रिसर्च और प्रैक्टिकल पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी। 2 दिसंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई की समय सारणी ठीक से बना पाएंगे।

5 दिसंबर को राहु पांचवें भाव में आएंगे, जो ध्यान भटका सकते हैं या परीक्षा को लेकर जरूरत से ज्यादा भरोसा दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी लगातार पढ़ाई और नियमित रिवीजन जारी रखें। जहां भी उलझन हो, शिक्षक से मदद लेने में संकोच न करें।

निष्कर्ष कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता निजी विकास, आर्थिक योजना और रिश्तों में तालमेल का है। 5 दिसंबर का राहु केतु गोचर रचनात्मक रुचियों, प्रेम जीवन और सामाजिक संबंधों में बदलाव ला सकता है। सट्टेबाजी वाले फैसलों से बचें और व्यावहारिक लक्ष्यों पर ध्यान रखें। आने वाले दिन आपको निजी और कामकाजी दिशा मजबूत करने के मौके देंगे।