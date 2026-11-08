मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मंगल का सिंह राशि में गोचर बढ़ाएगा साहस, करियर में मिलेंगे नए अवसर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपके सामने कुछ नए अवसर रखेगा, मगर उन्हें पकड़ने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। पहले दो-तीन दिन धीमी रफ्तार वाले रहेंगे, ऐसे में हड़बड़ी करने से बात बिगड़ सकती है। आपका बोलने और समझाने का हुनर व्यापारिक मामलों में बड़ा सहारा बनेगा। सप्ताह आगे बढ़ने के साथ मन में साहस आएगा और आप कुछ नया शुरू करने का विचार करेंगे। घरेलू विषयों पर भी आपकी नजर रहेगी और अपनों के साथ कुछ जरूरी बातचीत होगी। बिना पूरी तरह परखे किसी बात की हामी न भरें। संयम से उठाया हर कदम फायदा देगा।

स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो यह सप्ताह आपसे थोड़ी देखभाल मांग रहा है। ऑफिस के काम और निजी जिम्मेदारियों के बीच कभी-कभी थकान घेर लेगी। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में छठे भाव में आएंगे, तब मन जल्दी उदास या चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसे में किसी अपने से बात कर लेना और पर्याप्त आराम करना ही सबसे अच्छा उपाय है।

रोज कुछ समय मैडिटेशन करें और रात में सोने-जागने का समय तय रखें। देर रात का खाना और लगातार चाय-कॉफी पीना पेट की गड़बड़ी बढ़ा सकता है। सुबह या शाम हल्की सैर और थोड़ा स्ट्रेचिंग आपके पूरे दिन को ताजगी से भर देगा। मानसिक दबाव को बढ़ने न दें और काम के बीच छोटे विराम जरूर लें।

परिवार और रिश्ते निजी जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव दिख सकते हैं। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे, तब आप भावुक रहेंगे और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित भी होंगे। शुक्रदेव चौथे भाव में वक्री हैं, इसलिए घर से जुड़े कुछ पुराने विषय या अधूरी पारिवारिक चर्चाएं फिर उठेंगी। मकान, जमीन या घर की किसी व्यवस्था पर पहले लिए गए निर्णय को बदलने का विचार भी आ सकता है। आज की बातचीत में पुराने गिले-शिकवे शामिल न करें।

12 नवंबर को चंद्रदेव धनु राशि में सातवें भाव में पहुंचेंगे और आपका पूरा ध्यान जीवनसाथी की ओर जाएगा। आप उनसे भावनात्मक साथ और समझ की आशा करेंगे। विवाहित जातक दिल की बात खुलकर कहें और बेवजह की आलोचना से परहेज करें। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी सामाजिक कार्यक्रम या आपसी परिचितों के जरिए किसी रोचक व्यक्ति से हो सकती है। ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाए रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह लाभ देने वाला रहेगा। शुरुआती दिनों में पढ़ाई थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है, पर इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। इन दिनों अपने नोट्स व्यवस्थित कर लें और मुश्किल टॉपिक की एक सूची बना लें।

13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और सप्ताह के दूसरे हिस्से में एकाग्रता बढ़ेगी। आप अपने विचारों को क्रम से रख पाएंगे और जवाब लिखना आसान लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र रिवीजन और अभ्यास पर जोर दें। उच्च शिक्षा के छात्र किसी नए विषय या प्रोफेशनल कोर्स की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और संचार में रुचि रखने वालों को हुनर निखारने का मौका मिलेगा। निरंतरता ही इस सप्ताह आपकी सफलता की चाबी है।

निष्कर्ष यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए पेशेवर बातचीत, सुधरते संवाद और रिश्तों से जुड़े जरूरी निर्णयों का रहेगा। 13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होने से मन का भ्रम धीरे-धीरे छंटेगा। 12 नवंबर से सिंह राशि में आए मंगलदेव आपको नई पहल करने का साहस देंगे। अनावश्यक बहस और आर्थिक जोखिम से बचें। आने वाले दिन आपकी पेशेवर और निजी स्थिति को और पुख्ता करने के अवसर लेकर आ सकते हैं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।