आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आपके राशि स्वामी बुधदेव 2 दिसंबर को वृश्चिक राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां सूर्यदेव पहले से विराजमान हैं। मंगलदेव और गुरुदेव सिंह राशि के तीसरे भाव में, शुक्रदेव तुला राशि के पांचवें भाव में और वक्री शनिदेव मीन राशि के दसवें भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि के आठवें भाव में और केतु कर्क राशि के दूसरे भाव में आ जाएंगे।

मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता पैसा, काम और निजी जीवन, तीनों मोर्चों पर कुछ अहम बदलाव लेकर आ रहा है। अपनी आमदनी, बचत और आगे की आर्थिक सुरक्षा को लेकर आप पहले से ज्यादा गंभीर दिखेंगे। कुछ पुराने अटके पैसों के मामले भी ध्यान मांगेंगे। दफ्तर में बातचीत और नई जिम्मेदारियों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने के मौके मिलेंगे। साझा पैसे, निवेश और बोलचाल के तरीके पर हफ्ते के आखिर में खास ध्यान देना होगा। धैर्य और सधी हुई योजना ही इस हफ्ते आपकी ताकत रहेगी।

परिवार और रिश्ते घर परिवार के मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा। घर की जिम्मेदारियों या पैसों की योजना पर परिवार के साथ बैठकर बात हो सकती है, और इसमें कुछ मतभेद उभरना भी स्वाभाविक है। शांत रहकर सबकी सुनेंगे तो बात आसानी से सुलझ जाएगी।

पांचवें भाव में शुक्रदेव अपनी राशि में हैं और 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव भी यहीं आएंगे।

प्रेम जीवन में खुशी और रोमांस बना रहेगा। शादीशुदा जोड़े साथ में अच्छा समय बिताएंगे, वहीं प्रेमी जोड़े कहीं छोटी सैर का प्लान बना सकते हैं या भविष्य पर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को अपने ही दोस्तों के दायरे से कोई पसंद आ सकता है। 5 दिसंबर को केतु दूसरे भाव में आएंगे तो परिवार की कोई पुरानी बात फिर उठ सकती है। बेवजह शक न करें और दूसरों को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दें।

स्वास्थ्य इस हफ्ते शरीर और मन दोनों का बराबर ख्याल रखें। बिगड़ी दिनचर्या और ज्यादा काम से थकान हावी हो सकती है। बुधदेव और सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे, इसलिए पाचन पर खास ध्यान दें और खाना छोड़ने की आदत से बचें।

रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। ध्यान, गहरी सांस वाले व्यायाम और रोज की सैर से मन हल्का रहेगा। पैसों या काम की चिंता को अपनी मानसिक शांति पर हावी न होने दें और जरूरत लगे तो आराम जरूर करें।

शिक्षा अनुशासन से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे और एकाग्रता बढ़ेगी। 4 दिसंबर की रात से चंद्रदेव पांचवें भाव में शुक्रदेव के साथ रहेंगे, इस समय रचनात्मक विषयों में मन खूब लगेगा।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र नियमित रूप से रिवीजन करते रहें।

रिसर्च में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का झुकाव किसी खास विषय की ओर हो सकता है। कोई बात समझ न आए तो शिक्षक से पूछने में झिझक मत कीजिए और दोस्तों के साथ फालतू घूमने में समय बर्बाद न करें।

निष्कर्ष कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता पैसों में फेरबदल, करियर की जिम्मेदारियों और रिश्तों में नए मोड़ का है। 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर साझा पैसे और निजी प्राथमिकताओं में कुछ अचानक बदलाव ला सकता है। सधी हुई आर्थिक योजना और साफ बातचीत के सहारे आप इस हफ्ते को अच्छे से संभाल लेंगे।