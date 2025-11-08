Gemini Weekly Horoscope: धैर्य और समझ से रिश्ते होंगे मजबूत, पढ़ें मिथुन का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) आपके लिए बातचीत, सोच और भावनाओं में गहराई लाने वाला रहेगा। चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरेंगे, जिससे आपका ध्यान वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा से लेकर बातचीत, परिवार और फिर रूटीन की ओर जाएगा। बुध देव के वक्री होने से यह समय योजनाओं को धैर्य से जोड़ने का है। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि इस सप्ताह मन और विचार दोनों को संतुलित रखकर ही प्रगति संभव है।

परिचय मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुद को परखने और बातचीत में बदलाव लाने का रहेगा। 10 से 12 नवंबर तक चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जो वित्तीय स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा को महत्व देंगे। 13 से 14 नवंबर तक जब चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, तब क्रिएटिविटी, बातचीत और विचारों की गति तेज होगी। सप्ताह के अंत में 15 से 16 नवंबर तक जब चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, तब घर की व्यवस्था, प्रैक्टिकल सोच और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, 16 नवंबर को सूर्य देव के वृश्चिक राशि में प्रवेश से आप सोच समझकर खुद में सुधार लाएंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और पाचन पर ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव बिना सोचे समझे खाने की इच्छा बढ़ा सकते हैं, विशेषकर मीठे या आरामदायक भोजन की। संतुलन बनाए रखें। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर ऊर्जा और क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, परंतु ज्यादा काम से थकान भी हो सकती है। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर आपके पाचन सुधारने और अनुशासित रूटीन अपनाने के लिए शुभ रहेगा।

साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि सही मात्रा में पानी पिएं, नींद पूरी करें और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें ताकि मानसिक ऊर्जा संतुलित रहे। मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस सप्ताह रिश्तों में भावनाओं से जुड़ेगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव गर्मजोशी और अपनापन बढ़ाएंगे, लेकिन संवेदनशील बातचीत संभव है, इसलिए कोमल शब्दों का प्रयोग करें। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर घर में खुशियां और मस्ती लाएगा। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर परिवार में प्रैक्टिकल बातचीत से जिम्मेदारियों को बांटने में मदद करेगा। बुध देव के वक्री रहने से पुराने मुद्दे या अधूरी बातें फिर से सामने आ सकती हैं, संयम और स्पष्टता से बातचीत करें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, धैर्य और समझ रिश्तों को मजबूत बनाएंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक प्रगति और अनुशासन बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव अध्ययन सामग्री या कोर्स से जुड़े खर्चों पर ध्यान केंद्रित कराएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर सीखने की उत्सुकता और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर फोकस और एनालिटिकल विषयों के अध्ययन के लिए शुभ रहेगा। बुध देव के वक्री होने से यह समय पुराने पाठों के रिविजन और सुधार के लिए उत्तम है। साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि ध्यान केंद्रित रखें और टालमटोल से बचें।