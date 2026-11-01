मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 5वें भाव में सूर्य-बुध की युति, लाभ मिलेगा या बरतनी होगी सावधानी? पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। 3 नवंबर को चंद्रदेव सिंह राशि के तीसरे भाव में, 5 नवंबर को कन्या राशि के चौथे भाव में और 7 नवंबर की शाम तुला राशि के पांचवें भाव में गोचर करेंगे।

आपके राशि स्वामी बुधदेव पूरे सप्ताह तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री रहेंगे और वहीं नीच के सूर्यदेव भी मौजूद रहेंगे। वक्री शुक्रदेव 6 नवंबर को तुला छोड़कर अपनी नीच राशि कन्या में चौथे भाव में आएंगे। मंगलदेव कर्क में नीच के रहेंगे, गुरुदेव और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में, वक्री शनिदेव मीन राशि के दसवें भाव में और राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में बने रहेंगे।

पहले लिए गए किसी निर्णय पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। कोई ऐसा मनमुटाव, जो लंबे समय से अनसुलझा पड़ा हो, उसे भी अब सुलझाने का मौका मिलेगा। घर-परिवार और अपनी निजी अपेक्षाएं भी इस हफ्ते मन पर छाई रहेंगी। सधा हुआ और विचारशील रवैया आपको बिना तनाव के हर जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगा।

स्वास्थ्य इस सप्ताह मानसिक थकान से बचना होगा और बिगड़ी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। पांचवें भाव में बुधदेव और सूर्यदेव की स्थिति मन को बेचैन रख सकती है, खासकर तब जब आप एक साथ बहुत सारे काम हाथ में लें।

काम के बीच छोटे विराम लेते रहें और पूरी शाम मैसेज के जवाब देने में न बिताएं। समय पर भोजन और नियमित नींद आपको भीतर से स्थिर रखेंगे। यदि तनाव रोजमर्रा के कामकाज में बाधा डालने लगे, तो किसी उचित विशेषज्ञ से सलाह लेने के बारे में सोचें। दिनचर्या में किए गए सरल बदलाव भी इस हफ्ते आपको अच्छा महसूस कराएंगे।

परिवार और रिश्ते इस सप्ताह परिवार के लोग आपसे ज्यादा भागीदारी की उम्मीद करेंगे। निजी महत्वाकांक्षाओं और घर के कर्तव्यों में संतुलन साधना आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। घर वालों को अपनी व्यस्तता के बारे में साफ बताएं और कोई ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो।

6 नवंबर को शुक्रदेव चौथे भाव में आएंगे, जो परिवार का कोई पुराना विवाद या भावनात्मक चिंता फिर से सामने ला सकते हैं। इससे बचने के बजाय दूसरे का पक्ष सुनें और कोई व्यावहारिक रास्ता खोजें। पति-पत्नी हर मतभेद को किसी गहरी परेशानी का इशारा न मानें। अविवाहित जातकों का किसी पुराने परिचित से दोबारा जुड़ाव हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के वर्तमान इरादों को समझना बहुत जरूरी है। 7 नवंबर की शाम चंद्रदेव पांचवें भाव में तुला राशि में आएंगे। यह गोचर बातचीत में संतुलन और निजी रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का काम करेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह एकाग्रता और अपनी पढ़ाई की सामग्री को सहेजकर रखने पर ध्यान देना होगा। पांचवें भाव में वक्री बुधदेव पढ़ाई में थोड़ा भटकाव ला सकते हैं, इसलिए लक्ष्य छोटे और साफ रखें। 5 नवंबर को चंद्रदेव कन्या राशि में आएंगे, जो रिवीजन और ध्यान से लिखे जाने वाले काम के लिए सहायक होंगे। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें कठिन विषयों के लिए पर्याप्त समय हो। परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र प्रश्नों का अभ्यास करें और अपनी गलतियों पर गौर करें। प्रोजेक्ट जमा करने से पहले उसके निर्देश ध्यान से पढ़ें। किसी शिक्षक या सहपाठी से शंका दूर कर लेने से कई गलतियां टल जाएंगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

निष्कर्ष यह सप्ताह आपको स्पष्ट संवाद, सोच-समझकर खर्च और व्यावहारिक दिनचर्या अपनाने की सलाह देता है। वक्री बुधदेव का संदेश यही है कि हर मामला अभी के अभी निपटाने की जरूरत नहीं है। अटके निर्णयों की समीक्षा करें और जरूरी कर्तव्यों को पूरा करें। शुक्रदेव के चौथे भाव में आने से घर से जुड़ी बातें मन पर रहेंगी, इसलिए परिवार को समय दें। आने वाला सप्ताह आपके लिए अधिक स्पष्टता लेकर आ सकता है।