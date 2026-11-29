आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह निजी विकास, कामकाजी जिम्मेदारियों और पैसों में फेरबदल के लिहाज से अहम है। राहु का आपकी राशि में आना आपके व्यक्तित्व, रिश्तों और जिंदगी को देखने के नजरिए में बदलाव ला सकता है। आप पहले से ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखेंगे और अपने लक्ष्य जल्द पाने की ललक बढ़ेगी। दबाव में आकर फैसले न लें। भावनात्मक संतुलन और साफ प्राथमिकताओं के सहारे आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं।

परिवार और रिश्ते: रिश्तों में इस हफ्ते थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा। शादीशुदा लोगों को परिवार की जिम्मेदारियों, पैसों की योजना या भविष्य के वादों पर साथी से गंभीर बात करनी पड़ सकती है। 5 दिसंबर को केतु सातवें भाव में आएंगे और कभी कभी रिश्ते में भावनात्मक दूरी या उलझन महसूस होगी। साथी की चिंताओं को नजरअंदाज मत कीजिए।

दसवें भाव में शुक्रदेव पेशेवर रिश्तों और सामाजिक मेलजोल को अच्छा बनाएंगे, इसलिए काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। अविवाहितों की मुलाकात ऑफिस या किसी सामाजिक दायरे से किसी व्यक्ति से हो सकती है, उनकी उम्मीदें समझने में पर्याप्त समय लें। परिवार का कोई सदस्य किसी अहम फैसले पर आपकी राय मांग सकता है। सलाह देने से पहले उनकी बात धैर्य से सुनें।

स्वास्थ्य: शरीर और मन दोनों की सेहत पर ध्यान दें। 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि में आएंगे और ज्यादा पाने की चाह बढ़ेगी, मगर खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। हफ्ते की शुरुआत में आठवें भाव में चंद्रदेव और मंगलदेव साथ रहेंगे, इसलिए गाड़ी चलाते समय और भारी काम करते समय सावधानी रखें।

शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या उच्च शिक्षा में लगे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता अनुकूल है। पढ़ाई के लक्ष्य और प्रोफेशनल डिग्री को लेकर आप ज्यादा गंभीर होंगे। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव नौवें भाव में आएंगे और एकाग्रता के साथ व्यवस्थित पढ़ाई में मदद मिलेगी।

विदेश में पढ़ने में रुचि रखने वाले छात्र नए विकल्प तलाश सकते हैं। मगर बिना पूरी जानकारी के अपनी पढ़ाई की योजना न बदलें। निरंतर मेहनत और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन इस समय सबसे अहम रहेगा। निष्कर्ष: कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता निजी बदलाव, करियर में महत्वाकांक्षा और रिश्तों में तालमेल का है। 5 दिसंबर को राहु का आपकी राशि में और केतु का सातवें भाव में आना आपकी प्राथमिकताओं और साझेदारी पर असर डालेगा। अचानक फैसलों से बचें और खुद को निखारने पर ध्यान दें। आने वाला समय आपको अपने भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करेगा।