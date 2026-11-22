आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव पूरे सप्ताह वृश्चिक राशि में लाभ भाव में रहेंगे। मंगलदेव, गुरुदेव और केतुदेव सिंह राशि में आठवें भाव में बैठे हैं। बुधदेव तुला राशि में कर्म भाव में हैं और शुक्रदेव भी इसी सप्ताह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में तीसरे भाव में वक्री हैं और राहुदेव कुंभ राशि में दूसरे भाव में हैं।

यह सप्ताह आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला है। शुक्रदेव और बुधदेव का कर्म भाव में साथ होना ऑफिस में आपकी साख बढ़ाएगा, वहीं सूर्यदेव लाभ भाव से बड़े लोगों से संपर्क करवाएंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में वक्री होकर कहते हैं कि कोई भी वादा करने से पहले दो बार सोचें। चंद्रदेव घर से शुरू होकर दांपत्य तक का सफर तय करेंगे, तो हर क्षेत्र में संतुलन रखना होगा। अनुशासन ही इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा साथी है।

स्वास्थ्य शारीरिक सेहत के लिए इस सप्ताह दिनचर्या पर नजर बनाए रखें। 26 नवंबर को चंद्रदेव छठे भाव में आएंगे, तब काम का दबाव इतना बढ़ सकता है कि आराम के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगे। ऐसे में दोपहर का भोजन समय पर करें और बीच-बीच में कुछ मिनट का ब्रेक जरूर लें।

मंगलदेव आठवें भाव में रहकर मन में अनजानी चिंता पैदा कर सकते हैं। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन्हें लेकर परेशान होना छोड़ दें। घुटनों, जोड़ों और पेट का खास ध्यान रखें, ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनना न भूलें। शनिदेव की वक्री चाल कुछ निजी जिम्मेदारियों को लेकर आपको गंभीर बनाए रखेगी।

परिवार और रिश्ते घर-परिवार के मोर्चे पर इस सप्ताह आपसे धीरज की उम्मीद रहेगी। 23 नवंबर को चंद्रदेव चौथे भाव में होंगे, जो घरेलू कामों में आपको ज्यादा शामिल करेंगे। शुक्रदेव कर्म भाव में आकर समाज में आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, पर ऑफिस की व्यस्तता की वजह से परिवार उपेक्षित महसूस न करे, इसका ध्यान रखें।

26 नवंबर से घर के रूटीन और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा और किसी सदस्य को किसी काम में आपकी जरूरत पड़ सकती है। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में सातवें भाव में आएंगे, तब जीवनसाथी के साथ दिल से जुड़ी बातें होंगी और दांपत्य में मधुरता आएगी। तीसरे भाव के वक्री शनिदेव भाई-बहनों के साथ बातचीत में संयम बरतने को कहते हैं।

शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह लगातार प्रयास करने का है। 24 नवंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में पांचवें भाव में आएंगे, जो क्रिएटिव सोच और पढ़ाई की रणनीति बनाने के लिए अनुकूल है। परीक्षार्थी पुराने अध्याय दोहराएं और बचे हुए प्रोजेक्ट पूरे करें।

26 नवंबर से छठे भाव के चंद्रदेव पढ़ाई का भार थोड़ा बढ़ा सकते हैं।

विज्ञान, तकनीक, गणित, मैनेजमेंट और शोध के छात्रों को मुश्किल विषयों पर अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। जहां अटकें, वहां शिक्षक से मदद लें और जरूरी काम को टालने की आदत से बचें। निष्कर्ष करियर, धन और परिवार से जुड़े मामलों में यह सप्ताह अहम रहेगा। शुक्रदेव कर्म भाव में आकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और विकास के नए रास्ते बनाएंगे। अगले सप्ताह साझेदारी, एग्रीमेंट और बड़े पेशेवर फैसलों पर ध्यान रहेगा। संयम से चलेंगे और धन से जुड़े दांव सोच-समझकर लगाएंगे, तो हालात आपके पक्ष में रहेंगे।