मकर साप्ताहिक राशिफल: वर्कप्लेस में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धन और रिश्तों के मामले में रहें सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि के सातवें भाव में नीच के मंगलदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 3 नवंबर को चंद्रदेव सिंह राशि के आठवें भाव में आएंगे, जहां गुरुदेव और केतु पहले से हैं। 5 नवंबर को वे कन्या राशि के नौवें भाव में और 7 नवंबर की शाम तुला राशि के दसवें भाव में गोचर करेंगे।

नीच के सूर्यदेव और वक्री बुधदेव पूरे सप्ताह तुला राशि के दसवें भाव में रहेंगे। वक्री शुक्रदेव 6 नवंबर को अपनी नीच राशि कन्या में नौवें भाव में लौटेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री रहेंगे और राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में बने रहेंगे।

परिचय यह सप्ताह आपको करियर के लक्ष्यों की समीक्षा करने और निजी रिश्तों को मजबूत करने की प्रेरणा दे रहा है। आपका ध्यान साझेदारी, साझा संसाधनों और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के बीच घूमता रहेगा। अपने बोलने के तरीके और लंबी योजनाओं पर एक बार फिर गौर करने का यह अच्छा समय है। काम, यात्रा या पढ़ाई से जुड़ी अपेक्षाओं पर भी दोबारा विचार करना पड़ सकता है। धीरज और व्यावहारिक सोच के सहारे आप बिना अनावश्यक तनाव के अपनी हर जिम्मेदारी निभा पाएंगे।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से यह सप्ताह काम और पर्याप्त आराम के बीच संतुलन बनाने का है। राशि स्वामी शनिदेव के वक्री होने से आपको लग सकता है कि हर जिम्मेदारी खुद ही संभालनी है। सब कुछ अकेले करने की कोशिश मानसिक थकावट दे सकती है। सोने के घंटे नियमित रखें और दिनचर्या में उचित शारीरिक गतिविधि शामिल करें। काम के दौरान छोटे विराम एकाग्रता बनाए रखेंगे। व्यस्तता के कारण किसी लगातार हो रही असुविधा या थकान की अनदेखी न करें। समस्या बनी रहे तो चिकित्सक से परामर्श लें। अस्थायी तनाव में आकर दिनचर्या में बड़े बदलाव न करें, स्थिर दिनचर्या ही आपकी सेहत का सहारा बनेगी।

परिवार और रिश्ते इस सप्ताह अपनों के साथ सच्ची बातचीत के लिए मौके ढूंढे। पेशेवर जिम्मेदारियां आपका ज्यादा ध्यान ले सकती हैं और परिवार के सदस्यों को महसूस हो सकता है कि आप उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। अपनी व्यस्तता के बारे में बताएं और जरूरी चर्चाओं के लिए समय निकालें। सातवें भाव में नीच के मंगलदेव के कारण दंपती धन और घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़े मतभेद को व्यक्तिगत बहस में न बदलने दें। इसके बजाय ऐसा समाधान खोजें जो दोनों के लिए उचित हो।

अविवाहित जातकों की रुचि किसी ऐसे व्यक्ति में हो सकती है जिसके अनुभव या महत्वाकांक्षाएं अलग हों। भावनात्मक प्रतिबद्धता से पहले उसके मूल्यों को समझने के लिए समय लें। वक्री शुक्रदेव किसी पुराने संबंध पर आत्मचिंतन भी करवा सकते हैं। 7 नवंबर की शाम चंद्रदेव तुला राशि में आएंगे, जो प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन और रिश्तों में निष्पक्षता लाने में मदद करेंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह अधिक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करने से लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में वक्री शनिदेव मेहनत को धीरे-धीरे लेकिन पक्के ढंग से आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। 6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव नौवें भाव में आएंगे, जो आपके शैक्षिक लक्ष्यों या तैयारी के तरीकों पर दोबारा विचार कराएंगे। अपने टाइम टेबल की समीक्षा करें और उन विषयों को पहचानें जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उच्च शिक्षा, किसी पेशेवर कोर्स या प्रतियोगी परीक्षा पर विचार हो, तो निर्णय से पहले आवश्यकताओं की ठीक से जानकारी लें। जरूरत हो तो शिक्षकों से मार्गदर्शन लें। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से न करें, नियमित तैयारी आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

निष्कर्ष यह सप्ताह अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करने, स्पष्ट संवाद करने और व्यावहारिक आर्थिक निर्णय लेने का है। दसवें भाव में नीच के सूर्यदेव और वक्री बुधदेव संकेत देते हैं कि पेशेवर प्रगति के लिए तुरंत परिणामों के बजाय धैर्य रखें। राशि स्वामी शनिदेव की वक्री चाल पुरानी योजनाओं को सुधारने का अवसर दे रही है। आने वाला सप्ताह अपने लक्ष्यों को निखारने और लंबी स्थिरता की ओर व्यवस्थित कदम उठाने का है।