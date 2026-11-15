मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर में बनेंगे नए अवसर, धन और सेहत के मामले में रहें सतर्क; पढ़ें अपना भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि यानी पहले भाव में रहेंगे। 17 नवंबर की दोपहर वे कुंभ राशि के दूसरे भाव में, 20 नवंबर को मीन राशि के तीसरे भाव में और 22 नवंबर को मेष राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे।

16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आकर ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेंगे। मंगलदेव सिंह राशि के आठवें भाव में और बुधदेव तुला राशि के दसवें भाव में हैं। शुक्रदेव कन्या राशि के नौवें भाव से निकलकर 22 नवंबर को तुला राशि में दसवें भाव में आएंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं। गुरुदेव और केतुदेव सिंह में और राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे।



यह सप्ताह करियर में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और आर्थिक मामलों में अनुशासन की परीक्षा लेगा। पेशेवर दायित्व, धन से जुड़े विचार और रिश्तों में कुछ अहम बातें एक साथ चलेंगी। लंबे समय की महत्वाकांक्षाएं और पेशेवर संपर्क ज्यादा जरूरी रहेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन से कार्यस्थल पर संबंध सुधरेंगे और नए अवसर धीरे-धीरे आकार लेंगे। अनुशासित रहें और बेवजह के टकराव से दूरी बनाएं।

स्वास्थ्य स्वास्थ्य संभला रहेगा, पर दिनचर्या का पालन जरूरी है। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में तीसरे भाव में वक्री हैं, जो संवाद, यात्रा या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक दबाव बढ़ा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा काम न करें और नींद के समय पर ध्यान दें। मंगलदेव सिंह राशि में आठवें भाव में हैं, इसलिए शारीरिक मेहनत वाले कामों और वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दिनचर्या में थोड़ा व्यायाम, स्ट्रेचिंग और मैडिटेशन शामिल करें। लगातार बनी रहने वाली असुविधा या छोटी स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें।

परिवार और रिश्ते परिवार और निजी संबंधों में संतुलित संवाद की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में हैं, इस कारण आप अपनी प्राथमिकताओं में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए कम उपलब्ध हो सकते हैं। अपनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का प्रयास करें।

20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में तीसरे भाव में आएंगे, जो संवाद सुधारेंगे और भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ सार्थक बातचीत को बढ़ावा देंगे। विवाहित जातक पेशेवर दबाव का असर अपने रिश्ते पर न पड़ने दें। सिंगल जातकों को मित्रों या पेशेवर संपर्कों के जरिए किसी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। 22 नवंबर को चंद्रदेव चौथे भाव में आकर घर में सुकून का माहौल बनाएंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी कोर्स या प्रोफेशनल योग्यता की तैयारी करने वालों के लिए। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में हैं, जो एकाग्रता और अनुशासित अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करेंगे।

सिंह राशि में बैठे गुरुदेव शोध और गहन अध्ययन में सहायक रहेंगे, हालांकि कभी-कभी ध्यान भटकने से प्रगति प्रभावित हो सकती है। निश्चित टाइम टेबल अपनाएं और कठिन विषयों को दोहराएं। उच्च शिक्षा या शोध में रुचि रखने वाले छात्रों को अनुभवी शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सहयोग लाभ देगा।

निष्कर्ष यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए पेशेवर अवसरों को खोजने, आर्थिक योजना को बनाने और निजी जिम्मेदारियों को संभालने का रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का ग्यारहवें भाव में जाना आय से जुड़े शुभ घटनाक्रम को सहारा देगा। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में दसवें भाव में आकर करियर में प्रगति और पेशेवर पहचान की ओर ध्यान दिलाएंगे। अगला सप्ताह आपकी पेशेवर स्थिति को और मजबूत करने के अवसर दे सकता है।